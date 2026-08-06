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漢光演習第2天 愛國者天弓進駐雙北戰術位置待命

中央社／ 新北6日電

國軍漢光42號實兵演習今天進入第2天，北部區域除聚焦台北、八里作戰分區一帶的演練外，空軍愛國者飛彈發射車組、天弓飛彈發射車組等防空部隊，亦機動進駐大台北地區的戰術位置待命接戰，同時也有官兵在周邊區域警戒。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，延續此前的「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）以及「聯合防禦操演」（敵發航後），藉由連續狀況模式磨練部隊在實戰環境下應處能力；演習階段為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

今天是漢光演習第2天，北部區域聚焦台北、八里作戰分區一帶的演練，包括夜間在新北淡江大橋的阻絕演練，鄰近海灘、聯外道路的阻絕設施架設，以及在台北港一帶反資敵、布雷裝載及航道阻絕訓練外，空軍防空部隊亦進駐機動位置待命接戰。

中央社記者實地前往雙北河濱公園，在取得軍方拍攝許可後，可見愛國者及天弓飛彈發射車組分別進駐指定戰術區域，飛彈發射箱抬升朝向天空警戒待命。為避免民眾不慎拍到軍方操作介面，官兵在發射車側邊操作區域搭設偽裝網，周邊亦有持槍官兵現場警戒；另外，只要民眾在管制區外合理的拍攝，軍方通常不會勸阻。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，防空飛彈機動放列的核心目的在於保存戰力，且選址須儘量避免干擾民用設施，因此台北多處空地、公園成為主要考量；另外，部隊也會針對最佳攔截點及指揮雷達位置進行精確計算。

蘇紫雲分析，天弓、愛國者飛彈系統的發射單元與指揮單元，可相距約20公里至30公里，實際距離視面對的威脅情境而定，中間透過數據鏈路（Data Link）傳輸訊號，在防禦區域內，也會層層搭配中、短程防空武器，包括陸射劍二、復仇者系統、人攜式刺針飛彈，以及未來將規劃獲得的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）系統。

蘇紫雲表示，雙北地區適合機動放列的空間相當多元，例如二重疏洪道、台64線空地及關渡平原等，皆具備空間空曠、有利於攔截來襲飛彈的特性。參照國外做法，日本甚至曾在東京市區及防衛省內部放列防空飛彈，兼顧防衛需求與多元考量。

雙北 漢光 漢光演習

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