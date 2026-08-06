總統視導漢光演習 登八里艦檢視戰力防護及應變作為

漢光42號演習進入跨夜操演，第五作戰區所屬部隊在5日完成戰甲車戰備裝載後，於夜間展開長距離戰術機動。聯合報隨軍記者實際搭乘CM34雲豹裝步戰車，跟隨車隊前往指定戰術位置。而駕駛這輛裝步戰車的，是一名2000年出生的女性駕駛兵；特別的是，她先學會駕駛雲豹甲車，之後為了取得軍用車輛駕駛資格，才另外去考一般小客車駕照。

2026-08-06 14:04