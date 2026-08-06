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總統視導漢光演習 登八里艦檢視戰力防護及應變作為
總統賴清德今天前往新北八里視導漢光42號演習，他登上八里艦聽取海巡艤裝裝備介紹及濱海打擊場景說明，並實地視導飛彈槽，了解飛彈槽配置及飛彈戰備掛載等情形。
國軍漢光42號實兵演習5日至14日，一連實施10天9夜。總統府發布新聞稿指出，賴總統上午前往新北八里視導演習，實地了解八里守備區部隊執行戰力防護、兵力保存及戰場應變作為，並慰勉參演官兵辛勞。
總統抵達後，首先登上八里艦聽取海巡艤裝裝備介紹及濱海打擊場景說明，並實地視導飛彈槽，了解飛彈槽配置及飛彈戰備掛載等情形。離艦後前往碼頭水雷裝載區，聽取水雷裝載簡報，隨後至南碼頭聽取53工兵群臺北港阻絕設置及反資敵報告，了解官兵實際操演情形。
國防部長顧立雄、國安會諮詢委員劉得金、海洋委員會主任委員管碧玲、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、海巡署署長張忠龍，以及作戰區指揮官連志威等人都出席行程。
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