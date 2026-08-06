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同心36號演習動員教召令生效 後備軍人依指定時間報到

中央社／ 台北6日電

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，國防部今天表示，「同心36號」演習動員召集令於今天生效，受領下列「教育召集令」所列動員符號的後備軍人，配合已在訓的後備部隊依令即時實施「平戰轉換」，須依召集令指定時間向指定地點報到。

國防部令：

1、精誠動員甲字第A110101號、第A110106號、第A110107號、第A160102號、第A160103號、第A160203號、第A160204號、第A160205號、第A160402號、第A160405號、第A170101號、第A170103號、第A170105號、第A170300號、第A170503號、第A170505號、第A170507號、第A120103號、第A120106號、第A120107號、第A120108號、第A120110號、第A120111號、第A120112號、第A120115號、第A120118號、第A126104號、第A126106號、第A126114號、第A130202號、第A130204號、第A130206號、第A130301號、第A130305號、第A130307號、第A130404號、第A130407號、第A130504號、第A130505號、第A130602號、第A130701號、第A130702號、第A130707號、第A130708號、第A130802號、第A130902號、第A130903號、第A131003號、第A131300號、第A140205號、第A140301號、第A140302號、第A140305號、第A140306號、第A140401號、第A140403號、第A140405號、第A140406號、第A140407號、第A140501號、第A140503號、第A140601號、第A140603號、第A140701號、第A144100號、第A146102號、第A146111號、第A146119號、第A146120號、第A150201號、第A150202號、第A150206號、第A150301號、第A150304號、第A150307號、第A150308號、第A150401號、第A150402號、第A150406號、第A150408號、第A150501號、第A150602號、第A150902號、第A150903號、第A154100號、第A214102號、第A220200號、第A220100號、第A224104號、第A224205號、第A230204號、第A230302號、第A230901號、第A230106號、第A230402號、第A234102號、第A234205號、第A234405號、第A234605號、第A234501號、第A234506號、第A234510號、第A234301-9號、第A240901-8號、第A244102號、第A244106號、第A244205號、第A244315號、第A250404號、第A250900號、第A251002號、第A250706號、第A250106號、第A254104號、第A254504號、第A335003號、第A435003號、第A343206號、第A443206號。

2、忠信動員甲字第B130401號、第B130501號、第B130503號、第B130302號、第B130102號、第B130104號、第B130105號、第B140101號、第B140102號、第B140103號、第B140200號、第B150200號。

3、忠義動員甲字第C180408號、第C180420號、第C180105號。

4、大業動員甲字第D110101號、第D130201號、第D130203號、第D130204號、第D130205號、第D130301號、第D130302號、第D130101號、第D130103號、第D130104號、第D130105號、第D130107號、第D130108號、第D130202號、第D140501號、第D140502號、第D140503號、第D140504號、第D140505號、第D140506號、第D140507號、第D140201號、第D140202號、第D140203號、第D140204號、第D146101號、第D146102號、第D146103號、第D146104號、第D146106號、第D146107號、第D146108號、第D240304號、第D240106號、第D240205號。

5、仁愛動員甲字第E131600號、第E132302號、第E141602號、第E250100號。

6、忠貞動員甲字第H120200號、第H131100號、第H130800號、第H134200號、第H130400號、第H130100號、第H140100號、第H150200號、第H150600號、第H150300號、第H220100號、第H230104號、第H230600號、第H230800號、第H240200號、第H250500號。

7、博愛動員甲字第F166100號、第F126100號、第F126200號、第F136100號、第F136200號、第F136400號、第F136700號、第F146100號、第F146400號、第F156200號、第F156300號、第F156700號、第F156500號。

8、忠實動員甲字第Q136101號。

（二） 受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：

1、仁愛動員甲字第E942002號。

2、忠貞動員甲字第H922002號、第H932011號、第H932009號、第H952001號、第H952002號、第H953001號。

3、忠實動員甲字第Q933001號。

二、 受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（一）精誠動員丙字第160109號、第170200號、第224104號、第240901-8號、第250102號、第250404號、第250706號、第251002號、第254504號。

（二）精誠動員丁字第110101號、第131706號、第160109號、第170200號、第220100號、第234301-9號、第240901-8號。

（三）精誠動員己字第160109號、第240901-8號。

（四）精誠動員庚字第130301號。

（五）忠信動員丙字第120100號、第130104號、第140101號。

（六）忠信動員丁字第120100號、第130104號、第140101號。

（七）忠義動員丙字第146201號。

（八）大業動員丙字第130100號、第240304號。

（九）大業動員丁字第240304號。

（十）仁愛動員丁字第140100號。

（十一）忠貞動員丙字第150500號、第250500號。

（十二）忠貞動員丁字第130500號、第130800號、第140300號、第150500號、第230104號、第240200號、第250500號。

（十三）衛國動員丁字第136700號。

三、 陸軍通信電子器材基地勤務廠（盟訊實業股份有限公司）、陸軍航空基地勤務廠（亞航股份有限公司、漢翔航空工業股份有限公司）、左營後勤支援指揮部（長薪股份有限公司）、空軍松山指揮部（亞航股份有限公司）、軍備局生產製造中心第202廠（久霆股份有限公司）之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及實現實施作業。

演習 教召 時間

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