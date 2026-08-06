10天漢光演習登場 卓揆：全面提升全社會防衛整體韌性

行政院長卓榮泰6日於行政院會聽取國防部「漢光42號演習╳城鎮韌性演習」報告後表示，2026年漢光42號實兵演習，已在5日正式展開10天9夜連續不間斷的實兵演練，以實戰化訓練為核心，依敵情發展及作戰進程進行各項演練，著重於指揮官臨機決策、部隊狀況處置及跨軍種聯合作戰能力，並將新式武器裝備、無人系統及各項作戰概念融入演訓，以磨練部隊於實戰環境下之應處能力，藉以展現國軍持續精進聯合作戰能力及建軍備戰成果。

此外，卓榮泰指出，本次漢光演習結合「2026城鎮韌性演習」，分別在「高雄及屏東」、「新北及宜蘭」共同演習，也規劃在8月7日至8月13日期間，全國分北中南、東部及離島實施「防空演習」項目，其中首度在中、北部8月10日及8月13日實施行動網路降速30分鐘的演練，透過各項演訓整備工作，除了驗證地方政府的動員及應變能力，更是要強化中央、地方與國軍的互動及協調，透過演習持續發掘問題、精進機制，將演訓成果落實於平時整備及危機應變工作，全面提升政府的整體應處效能。

卓榮泰強調，本次漢光演習結合城鎮韌性演習情境，深化中央、地方、國軍、民防團隊及民間力量的共同協作，提升全社會防衛整體韌性。卓院長請國防部持續帶領全體官兵，以保家衛國為使命，秉持「演訓視同作戰、備戰才能避戰」的精神，戮力各項戰備整備工作，精進聯合作戰、軍民整合、戰力保存、後勤支援及戰力恢復等重要功能，並藉由每一次演訓磨練，持續提升部隊整體戰力，讓國軍始終保持「高戰備」的堅實能力。

最後，卓榮泰再次向所有參與演訓的國軍官兵、地方政府、協力民間單位與全國民眾表達最誠摯的感謝及敬意。政府將持續作為國軍最堅強的後盾，支持各項建軍備戰及國防改革工作，打造更具韌性的國家安全體系，以堅實戰力守護國家安全，以全民韌性守護民主自由，共同實現「以實力護原則、用行動守家園」的共同目標。