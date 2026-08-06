漢光演習　國防部聚焦多域拒止、韌性防衛能力

國軍漢光42號實兵演習5日登場，國防部今天指出，這次演習依據聯合作戰訓練目標與聯合作戰計畫，聚焦精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，規劃臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能等共8項訓練要項。

國防部參謀本部作計室聯合作戰處長呂文元少將今天在行政院會後記者會，簡報「漢光42號演習×城鎮韌性演習」報告。

呂文元表示，國軍漢光42號演習採全年度連貫演訓方式實施，延續4月電腦輔助指揮所演習、6月立即備戰操演及7月聯合防禦操演，5日至14日執行漢光42號實兵演習，採連續狀況模式，磨練部隊在實戰環境下的應處能力。

針對漢光演習目的，呂文元指出，分別為磨練臨機決策、精進指揮管制、強化防衛韌性、提升協同效能、城鎮韌性演習等5項，目標為磨練臨機決策、狀況處置，提升整體防衛韌性。

至於演習階段與想定，呂文元提到，分為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰等4個階段。縱深防禦及持久作戰階段為整合地面部隊、後備戰力及軍民合作能量，遂行逐次抵抗、機動打擊及要域縱深防衛等作戰行動。

針對訓練要項，呂文元表示，聚焦精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，共有8項訓練要項，分別為臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能、動員生產轉換暨疏遷、反封鎖護航、重要設施反資敵作為、兵力跨區機動部署、機動後勤持續支援、建構戰場醫療能量等。

至於軍民整合與城鎮韌性層面，呂文元表示，第1個為軍民聯合應變，結合作戰區與地方政府聯合應變機制，強化指揮協同與資源運用，第2個為關鍵基礎設施防護，第3個為全民防衛與城鎮韌性演習，結合2026城鎮韌性演習，運用民防團隊與民間力量，提升全社會防衛整體韌性。

對於城鎮韌性演習，呂文元表示，結合漢光演習進程，高雄市與屏東縣於7日在作戰進程為聯合反登陸階段進行城鎮韌性演習，新北市、宜蘭縣13日在縱深防禦暨持久作戰階段進行城鎮韌性演習，演習結合作戰區與地方政府，磨練跨縣市協同與資源調度。

呂文元指出，這次演習也進行防空演練，7日至13日區分北中南東及外離島地區，並且在北部與中部兩處人口最多的地方，同步進行行動網路降速演練。