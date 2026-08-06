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美智庫：北京研擬降台新策 封鎖斬首認知戰三合一

中央社／ 台北6日綜合外電報導

美國「蘭德公司」的研究人員近日發表專文，探討北京去年提出一項結合封鎖、精準打擊和認知作戰等方式迅速降服台北的軍事概念，側重瓦解公眾和軍事意志，而非徹底的物理摧毀。

蘭德（RAND）公司政治學者王昊（Howard Wang）與政策高級研究員波尚穆斯塔法加（NathanBeauchamp-Mustafaga）共同執筆專文「對台北總體戰：中國探索將認知效應納入作戰核心構想」（TotalWar on Taipei: China Explores Elevating Cognitive Effectsinto Its Vision of Warfare）。

專文指出，中共中央軍事委員會所屬的內部頂尖期刊「軍事學術」在2025年3月號發表一篇論文，提出「大型城市全域失能戰」概念。詳細闡述如何將「全民總體戰」與「認知域行動」（即俗稱的認知作戰）結合，試圖在不需全面毀滅下，迅速瓦解台灣軍民的抵抗意志，迫使台北當局投降。

兩名作者指出，「大型城市全域失能戰」概念主張透過軍事封鎖、精準打擊、認知作戰三管齊下，達到「剝奪恢復能力、崩解認知凝聚力」目的。

軍事封鎖包含物資封鎖（圍困台北，阻絕外部救援與物資補給）、資訊封鎖（運用諸如摧毀指揮中心的硬殺傷）與網路攻擊、訊號干擾、AI深偽等軟殺傷），切斷台北對外的通訊與新聞網絡，建立「資訊真空」。

精準打擊包含斬首與癱瘓（特種部隊與無人機精準打擊指揮官、關鍵設施操作人員；奪取或賄賂電網與維修廠）以及基建破壞（打擊跑道、變電所、污水處理廠；但不破壞戰後難以重建的設施如航管塔台、發電廠、水庫等），以便後續佔領與控制。

認知作戰則包含演算法與資訊彈藥（利用演算法、深偽等，在Meta、TikTok等社群平台上散播資訊彈藥）投放，放大中國宣傳，說服台灣人民相信北京的事業是正義導向，並指控台灣高層不當行為，藉機製造出「資訊繭房與回音室」，達到瓦解抵抗意志、快速結束戰事目標。

專文指出，共軍研究美國在俄烏戰場上的操作方式，認為美國利用認知戰（如初期宣稱烏克蘭很快落敗的認知煙霧彈，誘使俄國冒進）、星鏈通訊與經濟制裁大幅提升烏軍破壞力，中國因而意識到必須加速建立跨領域的全民作戰能力。

兩名學者認為「大型城市全域失能戰」反映中國試圖以平民心理打擊爭取勝戰的戰略思維。美國與台灣的分析人士應該認真看待這個概念，尤其面對共軍持續深化認知打擊效應，美台必須重新構想相應的反制之道。

除軍政重地外，台灣須將大型媒體與通訊設施納入防禦範疇。美國的對台援助則應優先著重於提升社會對抗認知作戰的防禦韌性；與此同時，美方與盟國更須妥善規劃，如何在面臨中國火力封鎖與打擊時，護航對台運補線。

北京 智庫 合一

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