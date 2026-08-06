漢光ing 卓榮泰：著重指揮官臨機決策、跨軍種作戰、驗證地方動員應變

今年漢光42號演習已於昨日展開10天9夜的實兵演練。行政院長卓榮泰今天在行政院會指出，此次以實戰化訓練為核心，著重指揮官臨機決策、部隊狀況處置及跨軍種聯合作戰能力，磨練部隊在實戰環境應處能力，藉以展現國軍持續精進聯合作戰能力及建軍備戰成果。

卓榮泰提到，本次漢光演習結合2026城鎮韌性演習，分別在高雄及屏東、新北及宜蘭共同演習，也規劃在8月7日至8月13日期間，全國分北中南、東部及離島實施城鎮韌性「防空演習」項目，其中首度在中、北部8月10日及8月13日實施行動網路降速30分鐘演練。

他說，透過各項演訓整備工作，除了驗證地方政府的動員及應變能力，更要強化中央、地方與國軍的互動及協調，透過演習持續發掘問題、精進機制，將演訓成果落實於平時整備及危機應變工作，全面提升政府的整體應處效能。

卓榮泰表示，本次漢光演習結合城鎮韌性演習情境，深化中央、地方、國軍、民防團隊及民間力量的共同協作，提升全社會防衛整體韌性。請國防部持續帶領全體官兵，以保家衛國為使命，秉持演訓視同作戰、備戰才能避戰的精神，戮力各項戰備整備工作，精進聯合作戰、軍民整合、戰力保存、後勤支援及戰力恢復等重要功能，並藉由每一次演訓磨練，持續提升部隊整體能力，讓國軍始終保持高戰備的堅實能力。

卓說，政府將持續作為國軍最堅強的後盾，支持各項建軍備戰及國防改革工作，打造更具韌性的國家安全體系，以堅實戰力守護國家安全，以全民韌性守護民主自由，共同實「以實力護原則、用行動守家園」的共同目標。