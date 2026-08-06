陸軍第五戰區自強演習 中部首見無人機偵察地面敵情

陸軍第五作戰區今進行自強演習，500多名人員分別在彰化縣二林區四鄉鎮，展開作戰物資接收、點驗、分配與調派等程序的動員支援和後勤整補效能，因過程低調，周邊民眾生活如常不受影響。

陸軍昨進駐彰化縣二林區，分別在5個地點駐紮準備演習，軍人分組故限制空間戰鬥、機關與破炮的工事構築演練，及時下最夯的無人機偵察的課目。軍人先演練一遍，教官針對動作不確實詳細解說和示範，接著繼續演練到全員動作正確為止。

無人機偵察在宜蘭縣演習時已登場，彰化縣是演習第二次操練，第五作戰區從二林國小飛到相鄰的國立二林工商，演練上空偵察及停駐片刻，幫助國軍替代人力從空中擴大偵察範圍。

二林區民眾看到軍隊陸續進入鄉鎮，從媒體報導得知自強演習。一名林姓鎮民表示，軍隊演練井然有序，不影響民眾日常生活和交通，且大家都沒感受備戰時的緊張氣氛。

第五作戰區表示，練相關作戰物資接收、點驗、分配與調派等程序，驗證軍民協調、動員支援及後勤整補效能，確保戰時各項資源能迅速投入作戰運用，未來將持續秉持「實戰化訓練」要求，透過臨戰訓練精進後備部隊整體作戰效能與應變能力，厚植防衛作戰能量，強化全防衛韌性。