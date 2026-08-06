影／漢光演習宜蘭部隊馳援西部 重裝軍車浩蕩夜行雪隧畫面超震撼

漢光42號實兵演習5日登場，展開為期10天9夜的實戰化驗證。陸軍第三作戰區宜蘭部隊展現機動快速的聯合作戰能量，深夜迅速編組，一整列軍車罕見跨越國道五號雪山隧道馳援西部地區，軍車深夜從宜蘭出發行經國五側車道，接著駛入雪隧的震撼影像也隨之曝光。

原本平時嚴格禁止大型軍事車輛通行的雪山隧道，此次配合軍事演練開放內側車道，且採不停止一般車輛方式通行。深夜同向北上的用路人目擊龐大軍車隊伍秩序井然地穿梭隧道，驚呼「第一次在雪隧跟軍車並肩同行，真的好威、好震撼！」

第三作戰區表示，作戰講求「兵力集結速度快於敵人反應速度」。本次機動過程特別模擬遭遇敵軍空襲與路段毀損等突發狀況，部隊即刻啟動備用路線與應變隊形，實證國軍堅強的聯戰快速反應戰力，順利達成「以快制慢、多點聯防」的戰術目標。

這次演習除宜蘭部隊夜闖雪隧馳援外，北部防務也全面升級。淡江大橋今晚8時至明晨6時將實施夜間封閉；總統府今也發布賴清德總統昨晚參與「萬鈞演練」畫面，賴總統身穿背心、佩戴頭盔搭乘雲豹裝甲車進入衡山指揮所，模擬戰時指揮體系調度，維護政權持續運作。

配合漢光42號演習，陸軍第三作戰區宜蘭部隊馳援西部地區，軍車深夜行經國五雪隧的震撼影像曝光。圖／陸軍六軍團提供

配合漢光42號演習，陸軍第三作戰區宜蘭部隊馳援西部地區，軍車深夜行經國五雪隧的震撼影像曝光。圖／陸軍六軍團提供

配合漢光42號演習，陸軍第三作戰區宜蘭部隊馳援西部地區，軍車深夜行經國五雪隧的震撼影像曝光。圖／陸軍六軍團提供