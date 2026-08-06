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城鎮韌性明演習...違者恐遭罰15萬 南警廣播通知

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供
台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供

2026城鎮韌性（防空）演習明天登場，台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊；警方提醒，民眾若未配合演習管制及演練，恐被依民防法處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

第二分局說明，明天上午10時至10時30分依規劃在南部地區，採「有預警、分區、異時」方式進行演習，屆時將以防空警報發放及空中威脅告警系統發布手機訊息等方式，提醒民眾配合演習管制；警報發布後，請民眾遵循以下防空疏散管制指引：

1.行車管制：行駛中車輛請立即靠邊停靠，駕駛與乘客須下車接受警察及民防人員引導，前往就近避難處所進行防空疏散。

2.行人管制：室外行人請聽從引導，儘速進入附近防空避難設施（如地下室或指定避難點）避難。

3.門窗管制：居家、店家及各公司行號請確實關閉門窗、關閉瓦斯等燈火，並配合實施相關演練。

由於第二分局管轄台南市中西區，轄內傳統市場如東菜市及觀光客常去的水仙宮市場、西市場、國華街、延平郡王祠，廟宇則有臺灣祀典武廟、大天后宮、西羅殿、城隍廟、東嶽殿、天壇天公廟等，均是人潮洶湧、香火鼎盛，警方近期以及今天均派員持大聲公與擴音器前往巡迴播報提醒。

警方指出，依據民防法第21條「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制」，民眾若不配合管制且經勸導不聽者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

分局表示，除了協請轄內各大宮廟透過定時廣播播音，也配合警政署配發「移動式警報器」架設在警用巡邏車車頂，至弱訊區域宣導，各人潮聚集處也張貼台南市政府統一印製的宣導海報。

分局呼籲，請市民朋友遵守演習秩序與指引，提前規劃行程，管理委員會、保全或住戶，應於警報響起時配合開啟地下室車道鐵捲門及柵欄供周邊民眾就近實施避難，行人應立即進入就近建築物或防空避難設施，車輛靠邊停放，人員下車避難，演習結束前，勿擅自離開避難場所。

另外，民眾可至台南市警察局官網「防空避難專區」，或下載「警政服務APP」及「消防防災e點通APP」，查詢住家、工作地點附近的防空避難設施位置，熟悉避難路線，提升緊急應變能力。

台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供
台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供

台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供
台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供

台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供
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台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供
台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供

台南市警第二分局今天檢測警政署配發的「移動式警報器」。圖／民眾提供
台南市警第二分局今天檢測警政署配發的「移動式警報器」。圖／民眾提供

台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供
台南市警第二分局動員轄區員警走訪傳統市場、熱門商圈、車站、觀光景點及各名勝古蹟宮廟等熱點如赤崁樓、國華街、西市場說明演習資訊。圖／民眾提供

韌性 演習 赤崁樓

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