陸軍二支部執行物資整補 徵調民車實施車上儲撥

漢光42號演習第2天，陸軍第二地區支援指揮部今天於花蓮和中地區執行「物資分散囤儲」課目，採軍、民車分批偽冒方式運抵前線，首度實施民車車上儲撥、全程不落地，強化機動戰力。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，為驗證戰時後勤支援效能，二支部模擬接獲戰時命令，花蓮和中地區前線部隊遭遇敵情，花防部裝騎連急需彈藥、軍糧及油料整補，且有2名官兵受傷。

二支部補給油料庫及彈藥庫官兵依命令完成車隊編組，徵調6輛民間鷗翼式貨車，運送軍糧、油料及彈藥，循指定路線前推至部隊整補位置，依裝騎連30天需求實施補給，迅速恢復部隊戰力。

軍方表示，今年操演採「民車車上機動儲存、全程不落地」方式，包括彈藥、油料、軍糧補給都在民車上進行，與過往堆放在地面不同，若遇狀況可立即離開，提升運補車隊戰場存活率。

軍方表示，這次演練結合民間運輸量能，模擬既有軍用油罐車受阻時，運用民間車輛常見設備執行軍車加油作業，強化戰時軍民整合後勤支援能力。

演練過程，同時進行戰傷救護程序，進行2名受傷官兵檢傷、治療、包紮至後送等緊急處置。

軍方表示，國軍漢光42號持續採實戰化、無劇本方式進行，演練課目驗證部隊指揮管制、後勤支援及臨機應變能力，強化防衛作戰韌性。