漢光演習國軍馳援綠島蘭嶼 驗證離島防衛能力

國軍漢光演習今天逾百名官兵搭客輪馳援綠島、蘭嶼，架設火炮、構築工事，演練抵禦敵軍奪島。軍方人士說，演練想定阻斷共軍突破第一島鏈及將離島作為直升機進犯的前進基地。

漢光42號演習進入第2天，今天上午台東富岡漁港集結逾百名全副武裝國軍，在交互掩護下登上客輪，以及進行各式建制武器與軍需物資裝載作業，隨後急赴綠島、蘭嶼，進入戰術位置實施戰訓演練，構築防禦工事，操作無人機實施戰術偵查演練。

第二作戰區表示，這次跨海赴綠島、蘭嶼進行「登島防衛作戰演練」，採實兵、實地、實物方式驗證離島應援能量。操演期間，參演官兵依令迅速進駐港口接駁點，遂行建制武器與軍需物資的裝載運輸管制。

部隊登島後，隨即針對守備核心據點、防禦工事及機動陣地，逐項實施現地偵察與指管通聯測試，全面檢視兵力投射與防衛作戰整備，構築前線堅實防線。這次演練緊密結合防衛作戰想定，除精實各級幹部指管作為與戰術作為，更有效強化離島守備能量。

軍方人士表示，這次演練想定，是共軍企圖奪下綠島、蘭嶼作為進犯台灣本島的前進基地，提供直升機和無人機起降，另一方面共軍也藉著奪島成功突破第一島鏈，國軍迅速馳援阻止共軍奪島。

在富岡碼頭碰上國軍的遊客表示，首次近距離看到官兵全副武裝登船，「真實感相當震撼」，感謝國軍精實的訓練，透過實兵演練驗證防衛能力很有必要，希望國軍順利完成任務，「加油，加油」。

綠島居民表示，離島居民平時就與國軍相處密切，每逢漢光演習，大家都抱持支持態度。雖然演練期間多少會影響交通或生活作息，但國防安全是大家共同的責任，希望透過平時紮實訓練，提升防衛能力，也讓居民住得更安心。