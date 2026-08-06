影／去識別化! 漢光演習徵調民車演練物資分散囤儲 車上儲撥精準補給

漢光42號演習進入第二天，陸軍第二地區支援指揮部今天在花蓮和中地區演練「物資分散囤儲」課目，徵調民用貨車運補油料、彈藥，並採「車上機動儲存、全程不落地」，降低遭到敵軍識別鎖定風險，21分鐘內完成鄰近作戰部隊整補作業。

軍方指出，以往演練戰時整補工作，是以軍用卡車運補彈藥、糧秣，在指定地點落地後，由作戰部隊前來領取；今天操演改採徵調6輛民間貨車，載運軍糧、油料及彈藥等補給品，落實去識別化，提升運補車隊戰場存活率及機動能力。

今天由二支部所屬的補給油料庫及彈藥庫，以及陸軍花東防衛指揮部裝騎連，在和中地區操演，模擬鄰近有前線部隊急需彈藥整補，同時有兩名士兵在戰鬥時受傷，需要救護後送。

在武裝士兵戒護下，被徵調的民間大貨車載運油料及彈藥、糧秣，迅速推進到整補位置待命，需要補給的作彈部隊戰車、裝甲車隨後抵達現場，清點數量後將彈藥直接搬上車，甲車也直接從貨車上的油桶加油，整補後立即投入作戰任務。

此外，模擬兩名士兵在戰場分別有手、腳等傷勢，被送入現場救護站，完成傷情評估、止血、包紮等緊急處置再後送就醫，整體演練在21分鐘完成，補給物資可滿足裝騎連30天的需求。

第二作戰區表示，漢光42號演習採實戰化、無劇本方式實施，今天演練的「物資分散囤儲」，讓後勤支援可隨作戰部隊機動調整，滿足裝騎連整補需求，透過精準補給，提升防衛作戰韌性。

陸軍二支部及花防部，今天在花蓮和中地區演練「物資分散囤儲」，徵調民用貨車加入運補，提升戰時精準及機動補給能力，強化作戰韌性。記者王燕華／攝影

陸軍二支部及花防部，今天在花蓮和中地區演練「物資分散囤儲」，同時模擬兩名士兵戰鬥時受傷，現場包紮後送。記者王燕華／攝影