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影／漢光演習大批兵力進駐社區打破寧靜 民眾好奇觀看國軍演練
高雄市小港區一處原本寧靜的住宅社區，隨著今天漢光演習展開，街道景象截然不同。身穿迷彩戰鬥服的國軍官兵魚貫進入巷弄，在社區大馬路上架設阻絕設施，並展開警戒部署，原本只有居民進出的社區，一時間充滿濃厚的戰備氛圍。
演練過程中，官兵持槍沿著道路警戒搜索，不時利用路旁植栽、車輛及建築物作為掩護，模擬敵軍可能自街道突入時的應變作為。隨著兵力逐步推進，巷弄間不時可見全副武裝的官兵穿梭，讓平日熟悉的住宅區，彷彿瞬間化身城鎮戰場。社區居民則成了這場演練最直接的見證者。有民眾坐在自家門口，戴著墨鏡靜靜觀看官兵從眼前經過，臉上露出好奇神情；也有人走出家門駐足觀察，不少人拿起手機拍照、錄影，記錄難得一見的軍方演訓畫面。軍民近距離同框的景象，也成為演習期間最具畫面感的一幕。
軍方表示這次演練重點為小港機場聯外道路阻絕設置，並驗證部隊於城鎮環境中的機動、防護及阻絕能力，國軍官兵將自製的鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網與水泥分隔島等設施，用來遲滯敵軍推進、分隔敵方隊形並掩護反擊。透過進駐社區、重要道路及關鍵節點，模擬戰時快速完成防禦部署，延緩敵軍推進，並爭取後續兵力投入與作戰時間。從安靜的住宅巷弄到充滿戰術部署的演練現場，官兵的身影與居民的日常生活形成強烈對比，也讓民眾更加直觀感受到國軍城鎮防衛訓練的真實樣貌。
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