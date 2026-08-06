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府：總統與團隊進行萬鈞演練 檢視指揮體系應變

中央社／ 台北6日電

漢光42號實兵演練5日登場，展開10天9夜操演。在首日深夜，總統賴清德的「萬鈞車隊」出現在總統府周邊。總統府發言人郭雅慧今天說，配合演習整體規劃，總統與團隊成員進行緊急狀況下的防衛作戰指揮及國政持續運作演練，檢視指揮體系、跨部門協調及應變機制。

郭雅慧指出，演練目的在確保面對各類突發情勢時，政府維持有效運作，持續守護國家安全與人民生活。

總統府公布「萬鈞演練」畫面，賴總統身著防彈背心、頭戴鋼盔，進入雲豹八輪甲車。軍用裝甲車隊夜間駛入管制區域，總統與團隊在軍方人員陪同下進入指揮中心，沿通道抵達聯合作戰指揮空間，聽取軍方報告並主持會議。現場可見多部電腦與通訊設備，軍政人員共同參與演練。

「萬鈞計畫」是當總統遭遇緊急事件時，軍方運用雲豹八輪甲車、UH-60M黑鷹直升機，自總統府、官邸緊急撤離，並由安全人員護送正副總統到安全處所。執行任務的雲豹八輪甲車被稱為「萬鈞車隊」。

此次演練是驗證部隊於去中心化指揮管制機制下，執行兵力整備、分區集結、機動部署等應處作為，並結合重要目標防護、戰力保存等課目，全面驗證部隊任務協同與應變處置能力，強化中樞安全防護及整體應變能量。

團隊 郭雅慧 漢光

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