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漢光42號實兵演習 彰化無人機偵蒐臨戰訓練
國軍漢光42號實兵演習第二天，第五作戰區在彰化縣進行自強演習及臨戰訓練，並實施無人機偵蒐等演練，驗證全民防衛動員機制，提升整體作戰韌性。
第五作戰區自強演習今天上午在彰化縣進行，依想定執行戰時作戰物資徵購徵用作業。1輛民用貨車載運道路阻絕設施的鋼材，在軍方人員引導下進入場域，演練物資接收、點驗、分配與調派等程序，驗證軍民協調、動員支援及後勤整補效能，確保戰時各項資源能迅速投入作戰運用。
另外，臨戰訓練為依作戰任務實施無人機操作、限制空間戰鬥及模擬機槍陣地、砲陣地等課目，讓召員熟稔各項技能，強化後備部隊阻絕及作戰能力。
第五作戰區表示，將持續秉持實戰化訓練要求，厚植防衛作戰能量，強化全民防衛韌性。
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