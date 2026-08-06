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漢光42號小港機場道路阻絕演練 30多名召員上陣
國軍漢光42號實兵演習昨天起實施，第四作戰區今天在高雄小港機場實施道路阻絕設置演練，由工兵架設障礙設施，模擬戰時重要交通節點防衛，也有八月初教召的30多名召員投入。
國軍漢光42號實兵演習登場，第四作戰區今天上午9時許於高雄小港機場聯外道路實施道路阻絕設置演練。這次演練主要模擬戰時重要交通節點防衛，由工兵部隊於小港機場聯外道路設置複合式阻絕設施，展現部隊快速構築障礙的作業能力。
演練整體設施依序規劃為：紐澤西減速區、鋼刺蝟暨蛇腹型鐵絲網阻滯區、鋼刺蝟暨刺絲網主阻絕區、廢車複合障礙區，以及掩體火力掩護區。
軍方透過多層次障礙設施，達成減速、阻滯、阻絕、遲滯及掩護等多重效果，有效封阻都會區關鍵交通要道。模擬戰時敵方裝甲部隊前進時，透過障礙設施阻絕對方進攻。
據了解，今天的演練軍方共投入60多名工兵部隊設置障礙設施，其中更包含30多名8月初教召的召員，盼能透過實兵演習，強化召員本職學能。
演練目的旨在實戰化驗證工兵部隊快速應變與障礙設置能力，進一步提升整體防衛作戰效能，確保重要交通節點及關鍵基礎設施安全。
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