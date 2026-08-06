漢光42號小港機場道路阻絕演練 30多名召員上陣

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午在高雄國際機場聯外道路進行阻絕設置演練，模擬戰時重要交通節點防衛，軍方在道路上以撞爛廢車設障礙區，架設鋼刺蝟及蛇腹型鐵絲網，以多層次阻絕展現部隊快速構築障礙的能力；有趣的是，一旁居民習以為常，還有夫妻吵架罵三字經。

2026-08-06 11:05