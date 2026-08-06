漢光演習台北港防禦 後備動員貨輪及漁船航道封阻

國軍漢光42號實兵操演今天第2天，為強化關鍵基礎設施的台北港防禦及爭取縱深防禦時間，台北港上午進行要港防禦演練並由後備動員1艘800噸貨輪、16艘漁船進行航道封阻；另外，也整備150塊2噸水泥塊、80個太空包、28個貨櫃，進行港務整合及聯外道路阻絕架設演練。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，延續此前的「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）以及「聯合防禦操演」（敵發航後），藉由連續狀況模式磨練部隊在實戰環境下應處能力；演習階段為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

今天是漢光演習第2天，據了解，在北部區域主要聚焦於台北、八里作戰分區一帶的演練，除了夜間在新北淡江大橋的阻絕演練外，亦有在鄰近海灘、聯外道路的阻絕設施架設；而在台北港一帶，軍方也進行反資敵、布雷裝載及航道阻絕訓練。

所謂「反資敵」，是指戰時無法守住重要軍用或民用物資與港口關鍵設施時，主動破壞或將其失能，避免遭敵接管利用。上述科目能延緩敵軍推進速度，爭取縱深防禦與反擊的時間，對要港防禦具有重要性。

由於在台北港的演練須進行軍民整合及動員，軍方人士透露，為進行航道封阻，動員1艘800噸貨輪、16艘漁船；港務軍民整合的課目部分，則有1座浮箱站台、28個貨櫃；聯外道路阻絕課目部分，則有80個太空包、150塊2噸水泥塊投入演練。

此外，宜蘭後備組織也進行動員協力進行灘岸阻絕訓練。國防部透過新聞稿指出，宜蘭縣後備指揮部所屬後備軍人輔導中心配合蘭陽地區指揮部，於轄區灘岸聯外道路實施阻絕作業，依作戰想定協力完成防禦工事設置，展現後輔組織支援軍事作戰任務的防衛能量。

國防部說明，此次任務由五結鄉、壯圍鄉及冬山鄉等後備軍人輔導中心幹部，與蘭陽地區指揮部官兵協同執行，運用相關阻絕器材完成防禦工事架設，建構多層次阻絕配置，藉以延滯敵軍行動，爭取後續兵力機動及應處時間，充分發揮軍民協同作戰效能。