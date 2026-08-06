漢光演習高雄機場聯外道路演練設障礙區 居民無感還有人架照吵

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午在高雄國際機場聯外道路進行阻絕設置演練，模擬戰時重要交通節點防衛，軍方在道路上以撞爛廢車設障礙區，架設鋼刺蝟及蛇腹型鐵絲網，以多層次阻絕展現部隊快速構築障礙的能力；有趣的是，一旁居民習以為常，還有夫妻吵架罵三字經。

第四作戰區今天上午10時許於高雄國際機場聯外道路中安路附近實施道路阻絕設置演練。此次演練主要模擬戰時重要交通節點防衛，由工兵部隊設置複合式阻絕設施，展現部隊快速構築障礙的作業能力。

現場共有60餘名軍方人員，其中過半是臨時教召人員，國軍揮汗演練整體設施依序規畫為紐澤西減速區、鋼刺蝟暨蛇腹型鐵絲網阻滯區、鋼刺蝟暨刺絲網主阻絕區、廢車複合障礙區，以及掩體火力掩護區。

軍方透過多層次障礙設施，達成減速、阻滯、阻絕、遲滯及掩護等多重效果，以有效封阻都會區關鍵交通要道。

演練過程，有日本媒體派人到現場拍攝，由於設置的障礙區緊鄰民房，居民習以為常在騎樓下聊天，還有夫妻吵架，大罵三字經。

第四作戰區今天演練目的旨在實戰化驗證工兵部隊快速應變與障礙設置能力，進一步提升整體防衛作戰效能，確保重要交通節點及關鍵基礎設施安全。

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午10時在高雄國際機場聯外道路中安路附近道路進行阻絕設置演練。記者石秀華／攝影

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午10時在高雄國際機場聯外道路中安路附近道路進行阻絕設置演練；日本媒體派人到現場拍攝。記者石秀華／攝影

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午10時在高雄國際機場聯外道路中安路附近道路進行阻絕設置演練。記者石秀華／攝影

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午10時在高雄國際機場聯外道路中安路附近道路進行阻絕設置演練。記者石秀華／攝影

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午10時在高雄國際機場聯外道路中安路附近道路進行阻絕設置演練。記者石秀華／攝影

國軍「漢光42號演習」第四作戰區今天上午10時在高雄國際機場聯外道路中安路附近道路進行阻絕設置演練。記者石秀華／攝影