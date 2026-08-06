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我罕見公開與美軍事合作 旅美學者：高調有代價 應知到底換回什麼？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。圖／聯合報系資料照片
美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。圖／聯合報系資料照片

台灣近來罕見公開美軍協助訓練部隊，強化自我防衛角色，美方也開始談論與台灣的合作關係。華爾街日報報導，此舉意在美國總統川普的言論引發質疑聲音之際，向中國大陸表明台美關係依然穩固。旅美學者履中說，台美關係不是不能高調，而是每一次高調都會有代價，應知道付出去的代價到底換回了什麼。

翁履中指出，不論美國總統是誰，台灣對台美關係都不需要過度悲觀。美國支持台灣，當然不會單純因為民主價值，更是因為台灣在晶片、供應鏈與印太戰略上的重要性。但川普時代，台灣必須誠實面對另一件事，安全的代價會變貴。

翁履中說，川普看盟友關係很直接，美國提供市場、安全、技術與國際支持，盟友就要付出相對代價，比如國防預算、軍購、能源採購、對美投資、關稅讓步，也可能是半導體產能與人才外移。

翁履中表示，台灣高調展示與美國海岸防衛隊合作，並暗示美方軍事人員在台協訓，確實可以向北京傳達台美關係沒有鬆動，也能提升部分民眾對美國支持的信心；但另一方面台美安全合作越公開，華府也越容易要求台灣付更多。

翁履中說，台灣不是沒有籌碼，美國需要台灣晶片、供應鏈與地緣位置，台灣也需要美國市場、安全合作與國際影響力，因此台灣就不該把美國協助當成單方面恩惠，也不能把「美國挺台」當成免費保證。

翁履中表示，台灣能不能把自己的戰略價值換成更好的條件，比如增加國防預算，要換到真正符合需求、準時交付、能提升戰力的裝備；擴大對美投資，要換到市場、技術與人才合作；半導體海外布局，也必須守住台灣自己的研發核心與產業優勢。「川普時代的台美合作，需要低調、務實與精算。」

翁履中強調，台美關係不是不能高調，而是每一次高調都會有代價，成熟的台美關係不是把美國的支持拿來當政治煙火，而是知道什麼該說、什麼該做、什麼該低調，還要問清楚，付出去的代價到底換回了什麼。

美軍 翁履中 川普

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