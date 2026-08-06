國軍漢光42號演習 澎湖進行補給品運補演練

國軍「漢光42號演習」持續進行，第一作戰區今天在澎湖徵用民車進行「第一類補給品主動運補」演練，支援三軍部隊糧秣需求，以確保部隊作戰持續力。

第一作戰區「第一類補給品主動運補」演練，今天上午在台電澎湖舊電廠進行，除了軍方的大卡車外，還運用動員徵用民用車輛進行運補，將預屯補給品於各部隊周邊，以支援三軍部隊糧秣需求，澎防部政戰主任莊霈儀與副主任黃齡等人都到現場視導整個運補過程。

第一作戰區為提升戰時後勤效能，陸軍一支部補油庫補給分庫今天進行「第一類補給品主動運補」演練，包括軍糧與野戰口糧等第一級補給品，由補給分庫運送至各參演部隊的戰術位置，並由參演官兵搬運至分屯，適時提供後勤補給之需。

澎湖防衛部表示，藉由「補給品主動運補」軍民協力的實地演練，使官兵瞭解主動運補的流程及細節，並強化協調聯繫，確保戰時第一類補給品能迅速、有效運送至第一線部隊，提供即時且足夠的後勤能量，提升運補效率與部隊作戰持續力。

國軍漢光42號演習自5日起展開，繼昨天的「關鍵基礎設施防護」操演後，第一作戰區今天進行「第一類補給品主動運補」演練。