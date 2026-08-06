影／漢光演習官兵現身富岡漁港 跨海挺進綠島、蘭嶼驗證防衛戰力

國軍「漢光42號演習」今天進入第二天，台東富岡漁港一早出現大批全副武裝官兵集結，陸續搭乘客輪前往綠島及蘭嶼，執行島嶼防衛演練。難得一見的軍事行動吸引不少候船遊客駐足觀看，不少人紛紛拿起手機拍照，也有人向官兵揮手打氣，高喊「國軍加油」，為執行任務的官兵鼓勵。

第二作戰區表示，此次演練依防衛作戰想定實施，官兵抵達富岡漁港後，立即展開建制武器及軍需物資裝載、運輸管制作業，完成整備後搭乘客輪前往綠島及蘭嶼。部隊登島後，隨即前往守備核心據點、防禦工事及機動陣地，實施現地偵察、指揮管制及通信聯絡測試，驗證兵力投射及離島防衛整備能力。

一名準備前往綠島旅遊的遊客表示，第一次近距離看到官兵全副武裝登船，感覺相當震撼，也讓人感受到國軍平時訓練的辛勞。他認為，透過實兵演練驗證防衛能力很有必要，希望國軍順利完成任務，「國軍加油！」

綠島居民表示，離島居民平時就與國軍相處密切，每逢漢光演習，大家都抱持支持態度。雖然演練期間多少會影響交通或生活作息，但國防安全是大家共同的責任，希望透過平時扎實訓練，提升防衛能力，也讓居民住得更安心。

從戰略位置來看，綠島及蘭嶼位於台東外海，鄰近巴士海峽，是東南海域的重要節點。軍事觀察人士指出，近年國軍持續強化本島及周邊離島防衛韌性，透過跨海機動、港口接駁及離島守備等演練，驗證部隊在各種情境下的支援與應變能力，提升整體防衛作戰效能，也展現守護東部及離島安全的決心。