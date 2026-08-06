快訊

東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

飛機延誤還能去逛免稅店嗎？旅遊專家提醒：這個時間最好別離開登機門

新竹關西普發5000元來了！8月10日起發放…領取方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／漢光演習官兵現身富岡漁港 跨海挺進綠島、蘭嶼驗證防衛戰力

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
漢光42號演習第二天，國軍官兵在台東富岡漁港完成武器裝備及軍需物資裝載後，搭乘客輪前往綠島、蘭嶼實施島嶼防衛演練。記者尤聰光／攝影
漢光42號演習第二天，國軍官兵在台東富岡漁港完成武器裝備及軍需物資裝載後，搭乘客輪前往綠島、蘭嶼實施島嶼防衛演練。記者尤聰光／攝影

國軍「漢光42號演習」今天進入第二天，台東富岡漁港一早出現大批全副武裝官兵集結，陸續搭乘客輪前往綠島及蘭嶼，執行島嶼防衛演練。難得一見的軍事行動吸引不少候船遊客駐足觀看，不少人紛紛拿起手機拍照，也有人向官兵揮手打氣，高喊「國軍加油」，為執行任務的官兵鼓勵。

第二作戰區表示，此次演練依防衛作戰想定實施，官兵抵達富岡漁港後，立即展開建制武器及軍需物資裝載、運輸管制作業，完成整備後搭乘客輪前往綠島及蘭嶼。部隊登島後，隨即前往守備核心據點、防禦工事及機動陣地，實施現地偵察、指揮管制及通信聯絡測試，驗證兵力投射及離島防衛整備能力。

一名準備前往綠島旅遊的遊客表示，第一次近距離看到官兵全副武裝登船，感覺相當震撼，也讓人感受到國軍平時訓練的辛勞。他認為，透過實兵演練驗證防衛能力很有必要，希望國軍順利完成任務，「國軍加油！」

綠島居民表示，離島居民平時就與國軍相處密切，每逢漢光演習，大家都抱持支持態度。雖然演練期間多少會影響交通或生活作息，但國防安全是大家共同的責任，希望透過平時扎實訓練，提升防衛能力，也讓居民住得更安心。

從戰略位置來看，綠島及蘭嶼位於台東外海，鄰近巴士海峽，是東南海域的重要節點。軍事觀察人士指出，近年國軍持續強化本島及周邊離島防衛韌性，透過跨海機動、港口接駁及離島守備等演練，驗證部隊在各種情境下的支援與應變能力，提升整體防衛作戰效能，也展現守護東部及離島安全的決心。

官兵登船前仍依戰鬥課目保持警戒。記者尤聰光／攝影
官兵登船前仍依戰鬥課目保持警戒。記者尤聰光／攝影

漢光演習 漢光 富岡漁港

延伸閱讀

馬防部漢光演習模擬設施遭敵襲擾 驗證應變能力

漢光首日全面戰備部署 海軍緊急出港、空軍戰力保存

漢光42號演習 澎湖進行關鍵基礎設施防護操演

台東漢光演習戰車掉零件 軍方：逃生門螺絲未鎖緊不影響任務

相關新聞

漢光第二天 大台北河濱晨運民眾驚見天弓三防空飛彈

漢光42號實兵演習進入第二天，因應假想敵情狀況，各部隊陸續進入戰術位置，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多做垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。

我罕見公開與美軍事合作 旅美學者：高調有代價 應知到底換回什麼？

台灣近來罕見公開美軍協助訓練部隊，強化自我防衛角色，美方也開始談論與台灣的合作關係。華爾街日報報導，此舉意在美國總統川普的言論引發質疑聲音之際，向中國大陸表明台美關係依然穩固。旅美學者履中說，台美關係不是不能高調，而是每一次高調都會有代價，應知道付出去的代價到底換回了什麼。

影／漢光演習官兵現身富岡漁港 跨海挺進綠島、蘭嶼驗證防衛戰力

國軍「漢光42號演習」今天進入第二天，台東富岡漁港一早出現大批全副武裝官兵集結，陸續搭乘客輪前往綠島及蘭嶼，執行島嶼防衛演練。難得一見的軍事行動吸引不少候船遊客駐足觀看，不少人紛紛拿起手機拍照，也有人向官兵揮手打氣，高喊「國軍加油」，為執行任務的官兵鼓勵。

影／漢光演習 天弓三型防空飛彈首次放列台北市區

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。

漢光演習十天九夜 首日臨機應變、實戰驗收

歷時十天九夜的年度漢光演習昨起展開，各作戰區部隊依據作戰計畫及狀況展開各項應變。陸軍昨天特別出動一架CH-47SD「契努克」運輸直升機及六架UH-60M黑鷹直升機，載運近百位裝甲旅官兵，由高雄北上增援北部作戰區，驗證航空特戰與裝甲部隊協同跨區增援的能力。

觀察站／漢光演習考驗部隊間指管協調、臨機處置

漢光四十二號演習昨起展開，根據過去想定流程，第一天假想共軍灰色地帶襲擾到攻台兵力發航之際，我方各級部隊由「備戰部署」轉為「戰力防護及保存」，因此可見空軍機隊由西部各機場轉往東部洞庫進行戰力保存，各部隊迅速進入各戰力保存點及戰術位置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。