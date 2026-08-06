AIT公開台美海巡合作 余茂春：東亞最重要局勢發展

中國對台灰色地帶侵擾不斷之際，AIT公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行的畫面。川普1.0中國政策重要智囊余茂春形容，這是「今年東亞最重要的安全局勢發展」，他呼籲，華府透過持續的海上存在，攜手夥伴共同因應北京威脅。

美國在台協會（AIT）日前在官方臉書發文，罕見公開台灣與美國主力海巡艦艇在海上編隊航行的照片，也在貼文中寫道，隨著颱風季到來，海岸防衛隊與海巡署正緊密協調多項共同海事目標，包括搜救、熱帶風暴防禦、災害救援、非法捕魚打擊及海上毒品走私攔截等，美國感謝台灣在海事安全方面的夥伴關係。

川普1.0的中國政策重要智囊、現為華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任的余茂春於3日發表的評論文章中寫道，「今年東亞最重要的安全局勢發展」，無關航空母艦、飛彈試射或中國在台灣周邊進行的軍演，而是涉及「兩艘白色船體的海巡艦艇」。

他表示，這是美國首次公開承認美國海岸防衛隊和台灣海巡署「在台灣海峽進行聯合巡邏」，並發布該行動的照片與細節。

余茂春指出，中共宣稱台灣海峽並不完全是國際水域，而是中國管轄下的水域。中國海警船騷擾商船、尾隨台灣船隻、演練封鎖行動，並試圖強行實施北京對海洋法的單方面詮釋，「這些都是灰色地帶脅迫工具」，也正是美台海巡合作至關重要的原因。

他分析，美國此舉公開承認了台灣海巡署為合法的海上執法機構，這項行動證明，美國不接受北京主張「台灣周邊水域僅為中國機構管理的中國內水」。

中國的海上脅迫不僅威脅到台灣，還包括日本及菲律賓。余茂春認為，第一島鏈正在形成單一、整合的戰略戰區，台海動盪將無可避免會在東海及南海引發連鎖反應。

他認為，美國不應將近期美台海巡合作視為一次性事件，應將其作為永久海洋戰略的基石。「美國持續的海上存在」，透過和盟友、夥伴一起執行的海軍、海巡行動，將表明：台海仍是一條開放供合法航行的國際水道。

他指出，這樣的姿態將使北京灰色地帶行動更加麻煩，也能安撫盟友、強化國際海洋法，並降低中國透過漸進方式將其脅迫性控制常態化的可能性。

余茂春寫道，持續的海上存在比起週期性的武力展示更能有效維護和平。台海和平不能依靠聯合公報或外交辭令，「它取決於海上常態、可看見且合法運作的艦艇」。