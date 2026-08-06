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影／漢光演習 天弓三型防空飛彈首次放列台北市區

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區。記者蘇健忠／攝影
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區。記者蘇健忠／攝影

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。

國防部報告指出，部署天弓三型防空飛彈系統，運用其防空與機動作戰能力，可強化東、西部防空火網，針對來襲導彈的攻擊，具陣地自身防護並提供週邊重要目標防護能力，可因應威脅，有利達成整體防空作戰任務。

天弓三型（弓三）防空飛彈系統是由國家中山科學研究院自主研發的陸基中遠程防空與反飛彈系統，主要負責攔截戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈，與美製愛國者飛彈陣列共同構成台灣低層至中層防空的主力火網。

天弓三型飛彈：採用極音速單節固態火箭與主動終端尋標器，具備高度靈活的迎擊能力。機動垂直發射架：採車載垂直發射設計，每車可承載四具彈箱，並可混裝或依需發射弓二、弓三彈藥。相列雷達車：搭載被動電子式掃描相列雷達（PESA），執行目標搜索、敵我識別與電子反反制。戰術中心車：擔任作戰指揮中樞，負責威脅評估、目標識別及火控調度。

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。記者蘇健忠／攝影
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。記者蘇健忠／攝影

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。記者蘇健忠／攝影
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。記者蘇健忠／攝影

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱。記者蘇健忠／攝影
天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱。記者蘇健忠／攝影

漢光演習 演習 天弓三型飛彈

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漢光42號實兵演習進入第二天，因應假想敵情狀況，各部隊陸續進入戰術位置，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多做垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。

影／漢光演習 天弓三型防空飛彈首次放列台北市區

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。

漢光演習十天九夜 首日臨機應變、實戰驗收

歷時十天九夜的年度漢光演習昨起展開，各作戰區部隊依據作戰計畫及狀況展開各項應變。陸軍昨天特別出動一架CH-47SD「契努克」運輸直升機及六架UH-60M黑鷹直升機，載運近百位裝甲旅官兵，由高雄北上增援北部作戰區，驗證航空特戰與裝甲部隊協同跨區增援的能力。

觀察站／漢光演習考驗部隊間指管協調、臨機處置

漢光四十二號演習昨起展開，根據過去想定流程，第一天假想共軍灰色地帶襲擾到攻台兵力發航之際，我方各級部隊由「備戰部署」轉為「戰力防護及保存」，因此可見空軍機隊由西部各機場轉往東部洞庫進行戰力保存，各部隊迅速進入各戰力保存點及戰術位置。

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漢光四十二號演習昨起進入實兵階段，各作戰區同步展開實兵操演。其中，第五作戰區所屬地區戰鬥部隊依計畫執行例行戰備偵巡，並同步納入漢光演習想定，驗證部隊平戰轉換及重要目標防護能力。

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