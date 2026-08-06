影／漢光演習 天弓三型防空飛彈首次放列台北市區

漢光四十二號演習昨起展開，根據過去想定流程，第一天假想共軍灰色地帶襲擾到攻台兵力發航之際，我方各級部隊由「備戰部署」轉為「戰力防護及保存」，因此可見空軍機隊由西部各機場轉往東部洞庫進行戰力保存，各部隊迅速進入各戰力保存點及戰術位置。

2026-08-06 00:17