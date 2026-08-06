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漢光第二天 大台北河濱晨運民眾驚見天弓三防空飛彈

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園。記者蘇健忠／攝影
漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園。記者蘇健忠／攝影

漢光42號實兵演習進入第二天，因應假想敵情狀況，各部隊陸續進入戰術位置，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多做垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。

漢光演習依照想定，從「備戰部署」、「戰力防護及保存」等階段推演，空軍防空飛彈部隊也進入戰術位置，媒體目擊空軍天弓三型防空飛彈，部署到大台北市區北面空曠河濱公園，為都會區要地撐起重要防空傘。

天弓三型採垂直發射方式，多座飛彈箱垂直矗立在河濱公園，飛彈部隊所屬多輛指管、通信車輛也依地勢環境放列，官兵隨即為重要設施架起偽裝網，完成必要偽裝。

天弓三型飛彈是中科院開發的中遠程防空飛彈系統，系統包含相位陣列雷達、戰術指揮中心、通信中繼車、電源車與飛彈發射架等裝備。作戰範圍200公里、射高可達45公里，速度可達7倍音速，可攔截定翼機、巡弋飛彈、反輻射飛彈與彈道飛彈，國軍在2014年到2024年間量產，替換老舊的鷹式防空飛彈，成為目前國軍中高空防空的重要武器之一。

漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。記者蘇健忠／攝影
漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。記者蘇健忠／攝影

漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園。記者蘇健忠／攝影
漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園。記者蘇健忠／攝影

漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。記者蘇健忠／攝影
漢光42號實兵演習進入第二天，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多座垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。記者蘇健忠／攝影

漢光 台北 天弓三型飛彈

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影／漢光演習 天弓三型防空飛彈首次放列台北市區

天弓三型防空飛彈上午首次放列台北市區，原本預計0600就位，演習人員早早在0540就升起彈箱，隨即拉起偽裝網。不少早起運動民眾看到天弓三型防空飛彈十分好奇。

漢光演習十天九夜 首日臨機應變、實戰驗收

歷時十天九夜的年度漢光演習昨起展開，各作戰區部隊依據作戰計畫及狀況展開各項應變。陸軍昨天特別出動一架CH-47SD「契努克」運輸直升機及六架UH-60M黑鷹直升機，載運近百位裝甲旅官兵，由高雄北上增援北部作戰區，驗證航空特戰與裝甲部隊協同跨區增援的能力。

觀察站／漢光演習考驗部隊間指管協調、臨機處置

漢光四十二號演習昨起展開，根據過去想定流程，第一天假想共軍灰色地帶襲擾到攻台兵力發航之際，我方各級部隊由「備戰部署」轉為「戰力防護及保存」，因此可見空軍機隊由西部各機場轉往東部洞庫進行戰力保存，各部隊迅速進入各戰力保存點及戰術位置。

記者在現場／漢光實兵 驗證部隊機動力

漢光四十二號演習昨起進入實兵階段，各作戰區同步展開實兵操演。其中，第五作戰區所屬地區戰鬥部隊依計畫執行例行戰備偵巡，並同步納入漢光演習想定，驗證部隊平戰轉換及重要目標防護能力。

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