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漢光第二天 大台北河濱晨運民眾驚見天弓三防空飛彈
漢光42號實兵演習進入第二天，因應假想敵情狀況，各部隊陸續進入戰術位置，空軍防空飛彈部隊所屬國產天弓三型飛彈，首次部署到台北市區，多做垂直升起的飛彈發射箱矗立在河濱公園，引發不少早起運動民眾的好奇注意。
漢光演習依照想定，從「備戰部署」、「戰力防護及保存」等階段推演，空軍防空飛彈部隊也進入戰術位置，媒體目擊空軍天弓三型防空飛彈，部署到大台北市區北面空曠河濱公園，為都會區要地撐起重要防空傘。
天弓三型採垂直發射方式，多座飛彈箱垂直矗立在河濱公園，飛彈部隊所屬多輛指管、通信車輛也依地勢環境放列，官兵隨即為重要設施架起偽裝網，完成必要偽裝。
天弓三型飛彈是中科院開發的中遠程防空飛彈系統，系統包含相位陣列雷達、戰術指揮中心、通信中繼車、電源車與飛彈發射架等裝備。作戰範圍200公里、射高可達45公里，速度可達7倍音速，可攔截定翼機、巡弋飛彈、反輻射飛彈與彈道飛彈，國軍在2014年到2024年間量產，替換老舊的鷹式防空飛彈，成為目前國軍中高空防空的重要武器之一。
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