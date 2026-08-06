觀察站／漢光演習考驗部隊間指管協調、臨機處置

漢光四十二號演習昨起展開，根據過去想定流程，第一天假想共軍灰色地帶襲擾到攻台兵力發航之際，我方各級部隊由「備戰部署」轉為「戰力防護及保存」，因此可見空軍機隊由西部各機場轉往東部洞庫進行戰力保存，各部隊迅速進入各戰力保存點及戰術位置。

特別的是，陸軍為了驗證跨區增援，此次出動多架CH-47SD及UH-60M直升機，由南部載運兵力即時增援北部作戰區，除了動員海軍陸戰隊北上支援外，這次也納入以裝甲部隊為主體的五六四聯兵旅，很難得地讓「航空特戰」與「裝甲」這兩支陸軍最精銳的部隊，驗證彼此協同作戰能力，也測試一旦北部戰況吃緊，南部兵力必須能在最短時間完成集結、搭載與投送，才能迅速投入作戰。

後備部隊此次難得接收全新美援M4A1突擊步槍，教召部隊頂著北台灣超過卅四度的高溫揮汗操課。近年國軍推動「實戰化」訓練，後備部隊除了過去的「臥設預備」外，現在教召人員也要學習行進間射擊的各種近戰戰術，包括在極短時間內重新熟悉步槍兵基本的上下彈匣、送上槍機等動作，還要學習新的各式戰術動作，都需要花一番功夫，也難怪參謀本部此次將後備部隊的臨戰訓練及戰力恢復效能，視為驗證焦點之一。

漢光演習今進入第二天，中南部部隊北上跨區增援的規模逐步擴大，戰甲車隊也將逐步投入，作戰區內各裝甲、防空、監偵及伴隨的通信資訊部隊，隨著戰況進度，也將展開進入反登陸、灘岸戰術位置，更加考驗部隊間指管協調及臨機狀況處置能力；而後備部隊何時能投入驗證戰力，也都是接下來看門道的重點。