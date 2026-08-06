記者在現場／漢光實兵 驗證部隊機動力

漢光四十二號演習昨起進入實兵階段，各作戰區同步展開實兵操演。其中，第五作戰區所屬地區戰鬥部隊依計畫執行例行戰備偵巡，並同步納入漢光演習想定，驗證部隊平戰轉換及重要目標防護能力。

今年漢光也首次驗證參考美軍「隨軍記者」採訪機制，聯合報記者將全程隨同第五作戰區所屬主戰部隊採訪，第一線記錄漢光演習實兵操演過程。

第五作戰區在漢光四十二號演習首日提升戰備後，雲豹裝甲車進行車用機榴槍彈藥的戰備裝載。記者徐宇威／攝影

第五作戰區所屬裝甲與機步戰鬥部隊在清晨執行例行戰備偵巡，另外兵力則是進行戰備裝載。官兵依序完成各種戰甲車輛所用彈藥裝載，驗證部隊在接獲命令後，快速完成作戰整備及應對突發狀況的能力。

記者隨同主戰部隊近身採訪觀察，昨天上午在提升戰備狀況後，作戰區部隊彈藥庫大門隨即開啟，一箱箱戰車主砲砲彈、八輪甲車卅公厘鏈砲彈及各式車載機槍彈藥陸續運出，官兵依照所屬車輛，接力搬運至各型車輛。M60A3戰車組員打開彈藥箱，將一枚枚一○五公厘戰車砲彈以人工接力方式送入車內；另一側甲車官兵則同步將數箱三○公厘鏈砲彈及車載機槍彈藥裝進雲豹裝甲車內，猶如螞蟻搬運，為晚間兵力機動部署做最後整備。

第五作戰區政戰主任梁少將表示，該科目驗證國防部下達一級加強戒備，並持續實施動員演習強化整備；考量敵軍可能透過各種方式偵蒐我軍動態，因此部隊機動採取多條路線、分批、分時方式實施，讓官兵在貼近實戰情境下熟悉敵情威脅，持續強化部隊訊跡管理能力。

相較早年漢光演習採計畫進行，現行採狀況引導，更是考驗部隊指揮官的臨機反應。例如，昨天原定大部隊於日間機動，但據了解，被模擬遭受敵偵查而必須進行「訊跡管理」，因此日間除了改為小部隊移動，更嚴格限制車隊數量與間隔時間。在這些備戰部隊完成彈藥裝載後，將配合演習想定於夜間展開兵力機動，以驗證部隊在敵情威脅下的快速機動部署及持續作戰能力。