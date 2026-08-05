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影／漢光演習首日 晚間大批愛國者飛彈車移防駐地

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
漢光演習首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影
漢光演習首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影

國軍漢光42號實兵演習今天首日登場，演習採「有想定、無劇本」方式實施，各作戰區部隊依敵情發展機動部署。晚間位於南部的空軍防空暨飛彈部隊愛國者防空飛彈車隊也配合戰術想定，陸續自營區機動移防至戰術位置，演練戰力保存與防空部署，驗證部隊夜間行軍及快速轉移能力。

車隊在夜色掩護下，由發射車、雷達車、射控車及各式支援車輛組成，沿既定路線前往指定駐地，全程保持戰術隊形，官兵同步完成警戒、通信及安全管制作業，展現平戰轉換後迅速完成部署的能力。抵達後，部隊將依狀況完成放列及待命，隨時因應空中威脅。

目前我國所擁有的愛國者飛彈系統有二型以及最新的三型，主要肩負台灣重要防空任務，具備高度機動能力，可依戰場情勢快速轉移陣地，降低遭敵鎖定風險，並持續維持防空戰力。此次演練著重戰力保存、機動部署及夜間作戰程序，藉由實兵實裝驗證官兵臨戰應變能力，提升整體防空作戰效能。

<a href='/search/tagging/2/漢光演習' rel='漢光演習' data-rel='/2/117245' class='tag'><strong>漢光演習</strong></a>首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影
漢光演習首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影

漢光演習首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影
漢光演習首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影

漢光演習首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影
漢光演習首日晚間大批愛國者飛彈車輛出現在高雄鬧區街頭，準備移防到指定陣地。記者劉學聖／攝影

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