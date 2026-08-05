漢光首日驚傳軍機意外 嘉義基地F16戰機衝出跑道 飛官平安事故待查

漢光42號演習正式展開，不料首日晚間即傳出軍機意外。空軍嘉義基地一架F-16單座戰機，晚間8時許執行夜航及轉場訓練返航降落嘉義水上基地時，因不明原因偏離跑道、衝出跑道，所幸飛官安全無恙，戰機未傳受損。空軍已封鎖現場展開調查，跑道關閉。由於事故發生時，嘉義地區正降下滂沱大雨，能見度及跑道狀況均受到影響，外界關注是否與豪雨造成跑道濕滑有關。

據了解，發生事故的戰機為機號6644的F-16單座戰機，隸屬空軍花蓮第五聯隊。該機當晚完成轉場及夜航訓練後返降嘉義基地，落地滑行過程中突然偏離跑道，隨即衝出跑道。基地立即啟動緊急應變機制，確認飛官順利脫困、身體並無大礙，現場也沒有其他人員傷亡。

空軍嘉義基地第四聯隊表示，事故發生後已依程序通報，詳細肇因將由空軍司令部成立專案小組調查，後續也將由空軍司令部統一對外說明，目前不排除從飛行程序、天候因素及機械狀況等方向進一步釐清。

由於事故發生時，嘉義地區正降下滂沱大雨，能見度及跑道狀況均受到影響，外界關注是否與豪雨造成跑道濕滑有關。不過，截至目前為止，空軍尚未證實事故原因，僅表示仍待調查釐清。部分媒體引述初步資訊指出，雨勢及跑道濕滑可能是調查方向之一，但仍須以空軍最終調查結果為準。

此次事故發生在漢光42號演習首日，也引發外界高度關注是否影響後續演訓。空軍表示，將待完成事故調查及現場處置後，再評估相關影響。