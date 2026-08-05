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漢光演習首日傳意外！嘉義F-16雷雨降落衝出跑道 飛行員平安
漢光演習首日即傳出軍機意外。空軍嘉義基地一架F-16戰機，今晚執行夜航訓練返場降落時，因不明原因衝出跑道，所幸飛官平安無恙，並未造成傷亡。不過，目前當地雷雨，其餘戰機傳出被迫轉降外場。至於事故原因，仍待軍方進一步調查釐清。
據了解，發生事故F-16AM單座戰機，機號6644，晚間完成進行轉場訓練返航，在降落過程中突然偏離跑道並衝出跑道，現場立即啟動相關應變機制，確認飛官安全脫困，身體並無受傷。
由於當地目前正逢雷雨，除了確定飛行員平安之外，事故戰機目前仍無法拖離事故現場，其他戰機則傳出必須轉降外場。
由於事故發生在漢光演習第一天，引發外界高度關注。目前軍方已封鎖現場進行調查，初步不排除將從飛行程序、天候、機械狀況等方向進行調查，以確認事故發生原因。
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