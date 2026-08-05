漢光演習首日傳意外！嘉義F-16雷雨降落衝出跑道 飛行員平安

漢光42號演習正式展開，不料首日晚間即傳出軍機意外。空軍嘉義基地一架F-16單座戰機，晚間8時許執行夜航及轉場訓練返航降落嘉義水上基地時，因不明原因偏離跑道、衝出跑道，所幸飛官安全無恙，戰機未傳受損。空軍已封鎖現場展開調查，跑道關閉。由於事故發生時，嘉義地區正降下滂沱大雨，能見度及跑道狀況均受到影響，外界關注是否與豪雨造成跑道濕滑有關。

2026-08-05 21:21