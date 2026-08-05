中國4海警假借巡查侵擾金門 海巡監控驅離

「轟、轟、轟……」接近中午時分，南部天空傳來震耳欲聾的旋翼聲，7架軍用直升機由遠而近飛抵南部某營區上空，其中包括1架CH-47SD「契努克」運輸直升機及6架UH-60M黑鷹直升機。機隊以戰術隊形低空進場，盤旋確認周邊安全後依序降落，強勁下洗氣流捲起大片沙塵，官兵在飛揚塵土中快步奔向機艙，短短數分鐘內完成近百名兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。

2026-08-05 15:26