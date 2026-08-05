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中國4海警假借巡查侵擾金門 海巡監控驅離
海巡署5日偵獲4艘中國海警船假借執法巡查航入金門限制水域，海巡調派巡防艇應處，全程併航監控並實施廣播喊話，將中國海警船驅離金門水域，堅守主權並維護海域安全。
海洋委員會海巡署金馬澎分署今天說明，第十二巡防區下午2時許發現中國海警「14609」、「14530」、「14606」及「14533」等4艘中國海警船編隊接近金門限制水域，海巡立即調度預置巡防艇至限制水域部署對應。
金馬澎分署表示，中國海警船下午3時4分許自烈嶼南方以一路縱隊模式，航入金門限制水域，海巡艇立即採取「一對一」併航監控、全程蒐證，並透過中、英文廣播喊話及近迫拒止等方式應處，中國海警船於下午5時9分許全數航出金門限制水域。
金馬澎分署新聞稿提到，中國海警近年持續假借「執法巡查」名義，侵擾金門限制及禁止水域，實為藉由海上執法船艦包裝灰色地帶襲擾，企圖製造執法假象並塑造錯誤管轄認知。
海巡署強調，金門限制及禁止水域為我國依法管轄水域，中國海警侵擾行為無助於區域和平穩定，更無法改變我國依法行使管轄權的事實，海巡署將持續秉持「堅定執法、絕不退讓」立場，全程保持冷靜、理性及專業態度，維護國家主權與海域安全。
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