漢光演習首日…北市後備旅120迫砲臨戰訓練 美援M4A1步槍亮相

國軍年度漢光演習展開第一天，後備部隊展開動員教召，這次進行全旅動員的台北後備旅今天進行120迫砲專長複訓以及M4A1步槍訓練。台北旅此次也換發美援M4A1步槍，在陸續完成恢復戰力訓練後，預計也將隨漢光演習的進度投入操演。

台北後備旅此次結合漢光執行「同心36號演習」，執行全旅動員，總共召集超過3000名後備軍人，同時在台北市內十多處教召地點，展開部隊編組、臨戰訓練及戰力恢復等一連串作業。

今天下午，集結在士林地區某高中的台北旅120迫砲營，頂著室外超過35度的高溫持續從事臨戰訓練，分別進行120迫砲專長複訓以及M4A1步槍訓練。

台北後備旅和南部137旅同樣換裝美援M4A1突擊步槍，教召員在幹部及專業教官指導下分組進行M4A1步槍兵器教練，並搭配俗稱「九洞板」的射擊障礙板練習戰術射擊走位，分別熟悉依託掩護進行立射、臥射以及戰術更換彈匣等動作。

據指出，M4A1步槍雖然機械結構與國造T65K2、T91等步槍有些許差異，不過大部分解與清潔方式的落差不大，所以是依照相同步驟、要領進行操作與保養。

另一邊的砲班成員則進行120迫砲組合訓練，熟悉120迫砲射擊程序，訓練內容涵蓋陣地佔領、砲架架設、方向盤與瞄準具校正、射向賦予、諸元計算以及模擬或實彈射擊。

軍方說明，砲班由5人組成，120迫砲射程達6100公尺，可作為台北旅的火力支援。據估計，120迫砲的射程可涵蓋關渡平原、松山機場及台北市區中心等區域。

另一方面，第三作戰區同樣執行動員的另一批教召部隊，今天上午也在新北海灘野戰靶場，以T65K2步槍進行實彈射擊訓練，召員分別採取立姿、跪姿及臥姿射擊，透過貼近實際作戰環境的實戰化訓場，使教召員在不同地形與戰場狀況下接受訓練，強化臨戰訓練成效。

「漢光42號」實兵演習，教召部隊在新北海灘野戰靶場，以T65K2步槍進行實彈射擊，使教召員在不同地形與戰場狀況下接受訓練，強化臨戰訓練成效。圖／第三作戰區提供

「漢光42號」實兵演習：台北後備旅進行120迫砲組合訓練，內容涵蓋陣地佔領、砲架架設、方向盤與瞄準具校正、射向賦予、諸元計算以及模擬或實彈射擊。演習人員專心進行訓練操演。記者蘇健忠／攝影