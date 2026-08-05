馬防部漢光演習模擬設施遭敵襲擾 驗證應變能力

國軍「漢光42號」實兵演習今起登場，馬防部實施關鍵基礎設施防護演練，模擬重要設施遭敵對勢力襲擾，出動CM21裝甲運兵車、戰備部隊與無人機情蒐等，驗證部隊臨戰應變與防護能力。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，今天是「漢光42號演習」實兵演練首日，馬防部於防區實施關鍵基礎設施防護演練，模擬重要設施遭敵對勢力襲擾情境，出動CM21裝甲運兵車及戰備部隊快速機動應處，並結合無人機執行戰場偵蒐，驗證部隊指揮管制、兵力運用及重要目標防護能力。

馬防部指出，演練依想定模擬關鍵基礎設施遭不明人士破壞，戰備部隊接獲命令後，立即編組兵力機動前往目標區，抵達後先運用無人機執行空中偵蒐，掌握周邊敵情，再由CM21裝甲運兵車提供掩護，官兵依序實施重要目標奪回、警戒部署及人員疏散等課目。

此外，馬防部說，演練期間並由官兵扮演假想敵，搭配煙幕及模擬射擊，營造實戰化演練環境，驗證各項接戰程序及應變作為。

馬防部強調，面對多元威脅型態，防區持續藉由漢光演習驗證戰備整備成果，並透過實兵、實裝、實地演練，使官兵熟稔任務編組、指揮管制及協同作戰程序，提升關鍵基礎設施防護及臨戰應變能力，確保防區安全。