漢光42號演習 澎湖進行關鍵基礎設施防護操演

國軍「漢光42號演習」今天展開，澎湖第一作戰區執行「關鍵基礎設施防護」操演，過程模擬實戰，驗證官兵臨機應變與實戰化接戰程序，提升防衛作戰效能。

國軍「漢光42號演習」中的「關鍵基礎設施防護」操演，今天下午在澎湖尖山電廠登場，假想澎湖重要的民生設施遭敵潛入，伺機進行破壞，第一作戰區在接獲通報後，戰車群部隊立即出動應援，依作戰命令快速前推至指定位置，執行周邊警戒及防護任務。

第一作戰區共出動3輛M60A3戰車和悍馬車等戰鬥車輛，以縱隊方式直駛至尖山電廠，再與電廠人員進行演練狀況說明後，機動進入作戰目標區，官兵迅速運用廠舍與林木等地形、地物，實施隱蔽掩蔽與偽裝作業，並擊發240發空包彈，驗證部隊應變處置，做好關鍵基礎設施目標安全防護。