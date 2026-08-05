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台東漢光演習戰車掉零件 軍方：逃生門螺絲未鎖緊不影響任務

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國軍M60A3戰車執行漢光42號演習行經台東市志航路時，駕駛逃生門意外掉落路面，後方隨行車輛立即回收裝復，事件未影響演訓任務。圖／民眾提供
國軍M60A3戰車執行漢光42號演習行經台東市志航路時，駕駛逃生門意外掉落路面，後方隨行車輛立即回收裝復，事件未影響演訓任務。圖／民眾提供

國軍今天實施漢光42號演習，一輛M60A3戰車行經台東市志航路時，疑似有零件掉落，被民眾拍下並上傳社群平台，引發網友熱議。不過，相較於過去類似事件容易引來批評，這次不少民眾反而力挺國軍，認為演習本就是驗證裝備妥善率與部隊訓練的重要機會，透過演訓發現問題、立即改善，才能提升整體戰力。

從網路流傳的畫面可見，戰車行駛途中有零件脫落，吸引不少網友關注，也有人好奇究竟是哪個部位掉落。所幸事件未造成人員受傷，也未影響交通。

留言區中，多數網友抱持正面態度看待此事。有人表示，「哪個演習不會出錯？重點是透過演練發現問題，後續檢討改善，裝備保養及人員訓練才能更精進。」也有人認為，「演習視同作戰，不論是裝備故障或零件掉落，都是訓練的一部分，更能考驗官兵臨場應變與處置能力。」

也有民眾指出，平時演訓的目的，就是驗證裝備妥善率與部隊應變能力，若能在演習中及早發現缺失並立即修正，遠比真正面臨戰況時才暴露問題來得好，因此呼籲外界理性看待，不必一味嘲諷，而應給予國軍更多支持與鼓勵。

不少網友也認為，漢光演習屬高強度、貼近實戰的演訓，目的就是檢驗部隊戰備整備、裝備妥善及指揮應變能力，演習過程中出現狀況並不可怕，重要的是後續檢討、修正與精進，這也是演訓存在的真正價值。

針對事件，軍方表示，經查掉落物為M60A3戰車駕駛逃生門，當時車隊正執行漢光42號演習任務，前往戰術位置途中，因逃生門固定螺絲未確實鎖緊，導致行駛過程中脫落，事發後後方隨行車輛立即停車撿回逃生門，並完成裝復，未影響後續演訓任務執行。

國軍M60A3戰車執行漢光42號演習行經台東市志航路時，駕駛逃生門意外掉落路面，後方隨行車輛立即回收裝復，事件未影響演訓任務。圖／民眾提供
國軍M60A3戰車執行漢光42號演習行經台東市志航路時，駕駛逃生門意外掉落路面，後方隨行車輛立即回收裝復，事件未影響演訓任務。圖／民眾提供

漢光演習 漢光 戰車 國軍

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