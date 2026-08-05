999萬元的巧合連四次？憲兵營區工程採購案遭質疑拆案規避門檻

憲兵慧敏營區工程採購案4項工程，在同一天招標，規劃設計及建造委託技術服務卻拆成4案，每案金額均為999萬元，均由同一名建築師得標，引起外界質疑拆案招標。立委馬文君表示國防部及憲兵指揮部應說明拆案依據、招標程序及決標合理性，並釐清是否符合政府採購法規定。

馬文君表示，慧敏營區辦理室內教室、教育中心大樓、室外訓場及庫儲設施等4項工程，總經費約4億5000萬元，規劃設計及建造委託技術服務卻拆成4案，每案金額均為999萬元，且都在同一天辦理招標，都由同一名建築師得標，質疑是否有刻意拆案之嫌。

憲兵參謀長張純志強調，拆成4案是考量工程若集中辦理，恐無法在兩年內完成，因此採分案方式執行。不過，馬文君認為，既然仍由同一名建築師承攬4案，並未達到分散執行能量的目的，拆案理由前後不一致。

馬文君也質疑，4案皆僅有一家廠商投標，卻都順利完成決標，國防部應說明是否符合政府採購法規定，以及招標程序是否具備充分競爭性。

她指出，慧敏營區工程總經費約4億5000萬元，履約期間自115年3月5日至116年12月31日，約一年半時間，從規劃設計、審查、招標、施工到驗收都須完成。

她以其他軍事工程為例表示，堅實營區工程經費僅約2億元，卻耗時4、5年以上，長安營區、坑子口及軍事博物館等工程也經常因故展延工期，如今慧敏營區工程規模更大、內容更多，卻要求在更短時間內完成，令人擔憂是否兼顧施工品質。

馬文君表示，國土安全韌性特別預算不應淪為趕工或消化預算的工具，若前期規劃不足，只為趕期限、趕發包，恐導致工程延誤、品質不佳，甚至衍生追加預算問題。

她要求國防部及憲兵指揮部就拆案依據、招標程序、決標合理性及後續履約執行方式提出完整說明，釐清外界疑慮。