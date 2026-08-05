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影／漢光演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲訓練 首配發美援M4A1步槍

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
「漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，下午在北市中正高中舉行，訓練內容涵蓋陣地佔領、砲架架設、方向盤與瞄準具校正、射向賦予、諸元計算以及模擬或實彈射擊。演習人員專心進行訓練操演。記者蘇健忠／攝影
「漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，下午在北市中正高中舉行，訓練內容涵蓋陣地佔領、砲架架設、方向盤與瞄準具校正、射向賦予、諸元計算以及模擬或實彈射擊。演習人員專心進行訓練操演。記者蘇健忠／攝影

漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，下午在北市中正高中舉行，並首度配發美援M4A1步槍，全程演習人員不解說、不受訪。

120迫砲組合訓練內容涵蓋陣地佔領、砲架架設、方向盤與瞄準具校正、射向賦予、諸元計算以及模擬或實彈射擊。演習人員專心進行訓練操演。

在北市中正高中進行120迫砲演練的原因是，就120迫砲最大射程6100公尺推算，中正高中距離共軍可能空降地點的關渡平原中心點，有3.7公里，部署120迫砲陣地，可以封鎖自關渡平原出來的敵軍；中正高中至關渡大橋6公里，正好是120迫砲最大射程，往西北可涵蓋重陽橋等所有進入台北市橋梁，迫砲連封鎖所有跨基隆河通往台北市的橋梁。中正高中往南6公里，120迫砲可以打到西門町，到松山機場僅4公里多。

「漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，圖為演習人員搬運120迫砲炮管。記者蘇健忠／攝影
「漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，圖為演習人員搬運120迫砲炮管。記者蘇健忠／攝影

「漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，下午在北市中正高中舉行，並首度配發美援M4A1步槍（圖）。記者蘇健忠／攝影
「漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，下午在北市中正高中舉行，並首度配發美援M4A1步槍（圖）。記者蘇健忠／攝影

漢光 漢光演習 演習

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