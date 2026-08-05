聽新聞
0:00 / 0:00
影／漢光演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲訓練 首配發美援M4A1步槍
「漢光42號」實兵演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲組合訓練，下午在北市中正高中舉行，並首度配發美援M4A1步槍，全程演習人員不解說、不受訪。
120迫砲組合訓練內容涵蓋陣地佔領、砲架架設、方向盤與瞄準具校正、射向賦予、諸元計算以及模擬或實彈射擊。演習人員專心進行訓練操演。
在北市中正高中進行120迫砲演練的原因是，就120迫砲最大射程6100公尺推算，中正高中距離共軍可能空降地點的關渡平原中心點，有3.7公里，部署120迫砲陣地，可以封鎖自關渡平原出來的敵軍；中正高中至關渡大橋6公里，正好是120迫砲最大射程，往西北可涵蓋重陽橋等所有進入台北市橋梁，迫砲連封鎖所有跨基隆河通往台北市的橋梁。中正高中往南6公里，120迫砲可以打到西門町，到松山機場僅4公里多。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。