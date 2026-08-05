影／漢光演習：台北旅臨戰訓練進行120迫砲訓練 首配發美援M4A1步槍

美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾昨會見賴清德總統時表示，有信心美國總統川普很快會向國會提出另一筆140億美元對台軍售案。國民黨文傳會主委陳以信今表示，當然麥考爾是台灣的好朋友，但在川普政府裡「只有川普講了算」，他今天講了場面話，「我們聽一聽、謝謝他就是了」。

2026-08-05 12:53