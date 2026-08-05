影／漢光首日驗證跨區增援戰力 多架直升機載運近百官兵火速登機

「轟、轟、轟……」接近中午時分，南部天空傳來震耳欲聾的旋翼聲，7架軍用直升機由遠而近飛抵南部某營區上空，其中包括1架CH-47SD「契努克」運輸直升機及6架UH-60M黑鷹直升機。機隊以戰術隊形低空進場，盤旋確認周邊安全後依序降落，強勁下洗氣流捲起大片沙塵，官兵在飛揚塵土中快步奔向機艙，短短數分鐘內完成近百名兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。

今天是漢光演習首日，國軍模擬北部地區遭敵軍攻擊、急需兵力增援，由駐守南部的陸軍裝甲564旅擔任增援部隊，並由陸軍航空特戰指揮部執行空中兵力投送任務，驗證戰時跨區快速增援及立體機動能力。演練過程中，官兵全副武裝、背負個人裝備，在地面引導人員指揮下依序登機，其中一梯次由CH-47SD負責運輸大量兵力及裝備，另外兩梯次由每梯三架UH-60M黑鷹直升機分批搭載部隊。各機完成裝載後迅速關閉艙門、拉升離地，依照預定戰術航線飛往北部指定地點，全程節奏緊湊，展現平時訓練成果與快速反應能力。

據了解，此次演練全程比照實戰情境規畫，以戰術空中機動、空中突擊兵力投射及防空應變等課目為重點，驗證航空特戰部隊與裝甲部隊協同作戰能力，以及跨區兵力調度、指揮管制與快速部署效能。軍事專家指出，現代戰場講求快速機動與聯合作戰，戰時若北部戰況吃緊，南部兵力必須能在最短時間完成集結、搭載與投送，才能迅速投入作戰。透過漢光演習驗證各項作戰程序，不僅提升跨區增援效率，也強化空地部隊協同默契，展現國軍全天候應變與防衛作戰能力。

今天是漢光演習首日，國軍CH-47SD「契努克」運輸直升機以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影

今天是漢光演習首日，國軍CH-47SD「契努克」運輸直升機以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影

今天是漢光演習首日，國軍UH-60M黑鷹直升機隊以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影

今天是漢光演習首日，國軍CH-47SD「契努克」運輸直升機以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影

今天是漢光演習首日，國軍UH-60M黑鷹直升機隊以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影

今天是漢光演習首日，國軍UH-60M黑鷹直升機隊以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影

今天是漢光演習首日，國軍UH-60M黑鷹直升機隊以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影

今天是漢光演習首日，國軍UH-60M黑鷹直升機隊以戰術隊形低空進場，降落在南部某營區，短短數分鐘內完成近百名全副武裝兵力登機，隨即再次升空，朝北部戰術位置飛去，現場宛如真實戰場。記者劉學聖／攝影