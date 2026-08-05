漢光首日全面戰備部署 海軍緊急出港、空軍戰力保存

國軍漢光42號實兵操演今天實施，為預防敵軍由演轉戰，海軍各式艦艇完成整補後緊急出港並前往指定疏泊區待命外，海軍機動雷達及飛彈車組則機動前往各自戰術位置實施待命接戰；另外，空軍戰機也戰備轉場，前往指定地區戰力保存，防空部隊亦全面戰備部署。

國軍漢光42號今天起至14日一連10天9夜實施，延續此前的「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）以及「聯合防禦操演」（敵發航後），藉由連續狀況模式磨練部隊在實戰環境下應處能力；演習階段為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

由於漢光41號前的演習首日都在週一，均會由衡山指揮所下達「電光捷報」演習命令宣告演習開始，主要意義為緊急召回休假官兵，但漢光41號、42號的演習首日均為週三，因此目前無電光捷報下達。

針對今天的相關演練，主要為應對敵軍以民兵船、海警等方式對台遂行灰色地帶襲擾，並預防「由演轉戰」，除了海軍各式艦艇完成整補後緊急出港並前往指定疏泊區待命外，同時海軍機動雷達及飛彈車組則機動前往各自的戰術位置實施待命接戰，同時亦進行水雷整備；空軍各型戰機則戰備轉場，前往指定地區實施戰力保存，防空部隊則全面戰備部署；陸軍則實施重要目標防護、相關重要地境的阻絕架設演練。

針對教育召集人員訓練，負責北部地區防務及救災的第三作戰區則指出，教召部隊完成報到後，陸續實施射擊預習、武器操作及動作要領指導，並結合編制武器射擊、專業專長複訓等課程，使召員逐步熟悉任務與戰場環境，為後續訓練奠定基礎。

第三作戰區提到，此次步槍射擊使用T65K2步槍，召員分別採取立姿、跪姿及臥姿射擊，在靶場輔導人員針對射擊姿勢及操作細節加強指導，在兼顧風險管控的前提下，協助召員迅速掌握射擊要領，達成教召部隊恢復戰力目標。

另外，負責中部地區防務及救災的第五作戰區也提到，所屬戰備部隊也在中部地區針對關鍵基礎設施實施防護演練，派遣M60A3戰車、CM33、CM34裝步戰鬥車及CM21裝甲車等兵力，模擬戰場實況執行作戰任務，藉以強化戰備部隊對關鍵基礎設施機動路線熟稔度。

演練過程中，戰備部隊接獲模擬狀況後，快速機動前往戰術位置，同時結合現地進行隱蔽與偽裝，有效驗證官兵臨戰應變與突發狀況應處能力，確保關鍵基礎設施目標安全。