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漢光42號演習登場 軍方人士：反封鎖護航是重要科目

中央社／ 台北5日電

國軍「漢光42號」實兵演習今天登場。軍方人士表示，反封鎖護航列為重要科目，驗證戰時維持作戰持續力，並首度邀請民間媒體記者驗證「隨軍記者」採訪機制，在兼顧軍事安全下，展現台灣自我防衛決心與備戰成果。

漢光42號實兵演習今天至14日進行，軍方人士表示，漢光實兵演習等同國軍總驗收，前面鋪陳包含4月電腦輔助指揮所演習、6月立即備戰操演、7月聯合防禦操演，透過系列演練讓官兵瞭解作戰計畫、作戰環境與在戰場做實戰化訓練。

軍方人士說明，敵情大方向不會變動，但敵情徵候、敵情狀況等細節會有所改變，這也是實兵演練要磨練國軍幹部與部隊最重要的地方，磨練指揮官與部隊當有突發、臨機狀況或是不如預期計畫時，要如何面對。

針對今年漢光演習重點，軍方人士說明，第1，全民國防關鍵在國家面對戰爭的能力，因此城鎮韌性演習主要是讓所有民眾理解，當戰爭發生的時候如何先自保，然後支持軍事作戰，今年4個縣市在漢光演習期間進行城鎮韌性演習，未來希望可以擴大規模。

第2，台灣是島國，許多物資仰賴國外進口，所以戰爭要能持續進行，糧食、能源必須持續輸入，反封鎖護航是今年重要科目，海軍與海巡署將會共同演練，從海巡署應對中國灰色地帶襲擾到海軍與海巡的鏈結，應對準戰爭行動等。

第3，官兵受傷會影響士氣，因此後續醫療處置非常重要，今年漢光演習演練整體醫療能量，從大量傷患救護、到精準掌握每一位受傷官兵檢傷分類，結合資訊化與AI，且戰災時民眾也會受傷，軍民醫療處置在同一體系運作，透過「電子傷單」精準掌握傷患及後送醫院。

第4為後備動員，軍方人士提到，去年漢光演習是一個旅全旅動員，今年為兩個旅全旅動員共5000多名後備軍人，未來當然希望30個旅配合同心演習進行全旅動員，但要考量社會成本，軍事參數從後備軍人報到開始，例如召集100人最後有多少人來報到，以及戰力從零到可以作戰的時間，以及武器裝備的妥善，希望今年透過2個旅進行壓力測試，發掘問題找出問題。

另外一位軍方官員提到，漢光42號實兵演習動員的後備軍人共2萬餘人。

第5為無人機，軍方人士說明，過去無人機運用著墨在戰技與戰鬥層面，就是如何偵蒐與攻擊，現在國軍無人機運作採複合式，從偵蒐到攻擊，是從Sensor（感測器）到Shooter（發射器）的過程，也就是擊殺鏈，今年會著重在擊殺鏈運作與複合式攻擊。

軍方人士舉例，假設要以無人機攻擊敵軍部隊，先用傳統火砲壓制敵防空武器，再透過電戰制壓敵通訊與雷達，再以無人機、陸航進行火力打擊。

針對今年漢光演習進行「隨軍記者」採訪驗證，軍方官員說明，台灣是民主國家，希望發生戰爭時也能將相關訊息對國際傳達，但要兼顧軍隊安全與作戰安全，所以今年首度邀請民間媒體記者驗證「隨軍記者」科目，磨練軍方各層級公共事務官與新聞官，引導媒體拍攝時，能否避開影響安全的項目。

軍方人士提到，國防安全攸關「避戰、備戰、應戰」，透過邀請隨軍記者採訪為「避戰」的一環，希望透過適度宣傳展現台灣自我防衛決心與能力，使中共知道國軍具有相關能力，形成嚇阻，不要輕啟戰端。

漢光 演習 漢光演習

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