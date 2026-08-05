美戰爭部前官員：台灣國防自主有迫切性 關乎危機應處

美國戰爭部前印太安全事務首席副助理部長羅耶爾接受中央社專訪時表示，台灣發展國防工業基礎有迫切性，以期在危機發生時能更有應對能力，爭取更多時間讓夥伴國前來協助。

羅耶爾（Jedidiah Royal）8月1日才從原職退休，就來台擔任「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」與談人，4日在論壇接受中央社專訪。

針對印太區域安全解方，羅耶爾認為，協同跟合作非常重要，第一島鏈發生危機時，美軍很可能會進入非官方國防工業基礎（Non-organic defense industrialbase），可能是日本、菲律賓、韓國、澳洲或台灣，屆時美國勢必依賴區域內的國防工業能力。因此與盟友、夥伴花時間溝通作戰及後勤能力至關重要。

他說，美國主導成立的「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）就是要解決此問題，而台灣作為PIPIR顧問帶進製造能力、高技術門檻人才及經驗，尤其是晶片製造的卓越能力，盟友這方面需要台灣，台灣要確保製造規模及持續推動親商政策，以增進台灣與夥伴的連結，尤其是在新興國防科技領域。

羅耶爾提到台灣的數據管理，要能使用數據支持各系統表現的評測，這對台灣國防有所幫助。

總統賴清德致力推動國防自主。羅耶爾說，台灣提出「國防自主無人載具採購特別條例」是正確的一步、正確的提案，但願該案有受到支持。美國希望看到台灣國防能力增進，而這需要國內產製能力的建立。

羅耶爾強調，國際社會正緊盯台灣對於必要開支的決心，他退休前去美國國會簡報，常被問到台灣在危機時的自我防衛決心。台灣在這方面有很多正面訊號，其中最容易的就是國防預算，並藉此建立在台海的各項威懾能力；衝突發生時，這可展現作戰可信度。

他說，台灣立法院未通過部分國防特別預算，華府有些人對此感到失望，但相信未來會有轉機。總體而言，台灣逐漸提高國防預算令人感到鼓舞。台灣自我防衛決心與美國提供額外支持程度相稱，這關乎美國利益。

羅耶爾說，台灣若不藉由不對稱作戰能力進行現代化，包括無人機，台灣會是唯一一個不這麼做的，這是近代軍事現代化最重要的發展，相信台灣人民不會想要被排除在外。如果現在不展開行動，台灣將追不上戰爭型態轉變。

針對台灣應注意的軍事問題，羅耶爾提出5點建議，包括制定反制聯合登島作戰計畫、支持海空域交通線暢通、保護關鍵基礎建設、保持通訊暢通及穩定民心，這對區域內夥伴協同至關重要，而台灣與夥伴間的互通性也須透過技術手段提前解決。

羅耶爾強調，危機發生時，台灣確實專注應處可能的跨海峽進犯，利用軍事策略爭取時間，讓其他夥伴可以做出主權決定，這至關重要，給予他國機會來到此區域與台灣並肩合作。

被問及對台海情勢評估，羅耶爾直言，不能將和平與安全視作理所當然，也必須嚴正看待中國領導人習近平說的話、解放軍行動、內部改革等。要保持警覺、不預設天下太平，確保不會措手不及，尤其是因自滿而掉以輕心。

羅耶爾說，這是美國華府採取的途徑，「而我們在地球的另一端」。