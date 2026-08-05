強化反無人機 國防部：若順利明年將完成數套系統

國軍漢光42號實兵演習今天實施，無人機攻防為重點之一。國防部戰略規劃司長黃文啓中將指出，台灣無人機及反制系統起步晚，目前依現有情監偵系統掌握，但具體反無人機方式，若順利明年會有幾個系統完成，同時國防部通次室、資通電軍對頻譜分割問題有詳細規劃。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部進行「國軍如何強化官兵精神戰力及心理韌性」專案報告，並備質詢。

今天是漢光42號實兵演習第一天，民進黨立委陳俊宇關切，由於共艦頻繁於台灣東部海域聯合演訓，國軍是否會強化東部地區的防衛能力、演訓頻率。顧立雄回應，任何演訓都是參酌敵情威脅來設計想定狀況，因此國軍會針對外離島地區深化戰場經營，而台灣為防衛作戰有主場優勢，但不便說明細節。

民進黨立委王定宇也關切，漢光演習中的無人機攻防如何進行，國軍是否已具備反制蜂群無人機的能量。

國防部戰略規劃司長黃文啓中將指出，台灣的無人機及反制系統起步較晚，目前是依照現有情監偵系統掌握無人機，但具體反無人機方式，若順利的話明年會有幾個系統完成，同時聯六（國防部通訊電子資訊參謀次長室）、資通電軍亦對反無人機的頻譜分割問題有詳細規劃。

至於應對蜂群無人機的方式，國防部作戰及計畫參謀次長侯嘉倫中將僅表示，以現有裝備應對。

王定宇也建議，目前不僅國軍在採購無人機反制系統，例如中油、台電等民間單位亦同，因此未來如何整合成一套指管系統是重點。以美國為例，美軍成立聯合跨部會反無人機專案（JIATF），2019年先是在美國防部成立小型辦公室，後來成為常設性質的聯合跨部會小組，並由准將擔任指揮官，進行跨軍種、跨部會的無人機整合作業，這些都是未來國軍可以參考的方向。