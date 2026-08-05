漢光演習遇共軍侵擾 顧立雄：不會因襲擾中斷科目

今年國軍演習真的非常不一樣！從6月的「立即備戰操演」、7 月的「聯合防禦操演」，再到 8 月的重頭戲「漢光實兵演練」，連續三個月都有操演進行。國防部為何要安排這種階層性的連續演練？修訂後的「交戰規則（ROE）」與「聯合作戰計畫」在其中扮演什麼關鍵角色？ 此外，隨著中共海警船持續侵擾台灣東部海域、常態化灰色地帶威脅升級，以及未來「濱海作戰指揮部」的編組，國軍該如何因應？本集特別邀請國防安全研究院委任副研究員揭仲，帶大家從防衛計畫修訂、戰術運用到 AI 指管數據庫的收集，深度拆解「漢光三部曲」背後的真實意圖！

2026-08-05 10:56