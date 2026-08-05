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漢光演習遇共軍侵擾 顧立雄：不會因襲擾中斷科目
國防部長顧立雄今天出席立法院外交國防委員會報告「因應敵情與灰色地帶威脅升高，國軍如何強化官兵精神戰力建構及心理韌性作為」，並備質詢。
對於「漢光42號」演習於今天登場，將進行至14日，國防部長顧立雄受訪時強調，本次援例仍採「有想定無劇本」的實戰化訓練，驗測指揮官的決策及命令下達；至於外界關切是否會有美軍觀察團，顧立雄則強調，台美軍事交流更緊密，我方會吸取美軍實戰化經驗，提升各軍種作戰能力。
而針對中國啟動「聯合戰備警巡」任務擾台，並於昨天上午起，12架次共機越中線侵擾台灣周邊，配合共艦進行聯合戰備警巡，是否影響漢光演習。顧立雄表示，中國在台海周邊不斷騷擾已非第一天，國軍都有因應方案，不會因為襲擾而中斷科目。
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