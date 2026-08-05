聽新聞
0:00 / 0:00
漢光42號實兵演習登場 台南車機徵用驗證民力支援
漢光42號演習實兵演練今天登場，第四作戰區上午在台南實施「車機徵購徵用」演練，依序完成車輛、機具徵購徵用作業，驗證戰時民間物力迅速轉化為軍事支援能量整合效能。
演練在台南市政府永華市政中心西側廣場進行，物力簽證廠商依令於指定時間、地點完成車輛、機具報到，並由守備部隊會同台南市政府及台南後備指揮部依程序實施檢驗、點交及接收作業，台南市政府警察局與消防局配合動員人員及車輛在周邊地區進行警戒。
5輛參與演練的民間單位貨車，依序在軍方人員引導下進入廣場，經檢驗、點交及接收作業後，每車搭配1名軍方人員隨車離開，演練過程驗證戰時民物力動員作業流程，確保各項資源能迅速投入協助達成作戰任務，展現軍民同心守護家園防衛韌性，為防衛作戰奠定堅實基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。