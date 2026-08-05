台美軍事交流「美語老師」只是一部分 顧立雄：樂於吸收美軍經驗

國防部長顧立雄透露，台美軍事合作交流「比大家想像的還要多」，民眾看到的「美語老師」只是其中一部分。顧立雄今天表示，台美軍事交流愈來愈緊密，我方樂於透過與友盟的合作，強化整體建軍備戰工作。

近期在國軍各項演訓中，普遍常見美軍和美方顧問人員在場指導與觀摩，官方對此始終態度低調，因此被外界戲稱為「美語老師」。顧立雄近期接受部分媒體專訪時透露，台美軍事合作、交流「比大家想像的還要多」，過去民眾看到的「美語老師」只是其中一部分。

顧立雄今天在立法院表示，台美軍事交流愈來愈緊密，我方透過吸收美軍的實戰經驗，協助提升國軍整體作戰能力，我方都樂於透過與友盟的合作，強化整體建軍備戰工作。

國防部從今天起展開漢光42號實兵演習，顧立雄說，漢光演習是整個漢光系列的總驗收，從之前的電腦兵推、所謂指揮所演習，「立即備戰操演」、「聯合防禦操演」到漢光實兵演習，整個都是透過一個實戰化的一個訓練的方式，採取「有想定無劇本」，不斷以臨機的方式連續狀況下達，驗測指揮官的判斷、決策以及命令下達。

過去的演練較偏向按劇本進行，但現在已經改採無劇本、立即應變的方式，透過連續狀況下達命令，驗證各級指揮官的判斷、決策以及命令下達能力。

他強調，訓練是戰力的根本，訓練只有更好，沒有最好。因此，軍方會持續精進訓練，讓國軍平時做好完整準備，戰時才能有效應對。