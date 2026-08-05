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顧立雄：共軍戰備警巡不影響漢光 有方案不會中斷科目

中央社／ 台北5日電

國軍漢光42號演習今天登場，國防部長顧立雄表示，採有想定、無劇本並不斷以臨機方式下達狀況、驗測指揮官判斷、決策及命令下達，「訓練是戰力根本，只有更好，沒有最好」，平時做好準備，戰時才能遂行任務。另外，國軍對中共侵擾都有因應方案，不會因此中斷科目。

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄進行「國軍如何強化官兵精神戰力及心理韌性」專案報告，並備質詢。

昨天上午起，12架次共機越中線侵擾台灣周邊，配合共艦進行聯合戰備警巡，是否影響漢光演習。顧立雄會前受訪指出，中國在台海周邊不斷騷擾已非第一天，國軍都有因應方案，不會因為襲擾而中斷科目。

媒體詢及，漢光演習首日就被要求至立法院專案報告，是否影響演訓。顧立雄認為，立法院的監督也是幫忙建軍備戰工作，漢光演習也是如此，因此對立法院的監督予以尊重。

針對台美交流與協訓，顧立雄指出，台美軍事交流越來越緊密，透過汲取美軍實戰化經驗協助提升國軍作戰能力；另外，日本防衛白皮書也說得很清楚，中國威脅對他們來說是前所未見的重大戰略挑戰，更是嚴重關切事項，日方體認到印太區域和平穩定對他們來說相當重要，台灣會持續與友盟國家交流、達到共同承擔嚇阻的責任，台灣也會加強國防預算，承擔應有責任。

至於民國116年度國防預算規模，顧立雄指出，依照敵情威脅、作戰需求及財政能力，會以GDP的3%為目標，但相關細節仍要等行政院發布。

共軍 顧立雄 漢光

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