明年度國防預算破兆 顧立雄：以賴總統的GDP達3%為目標

行政院昨天向賴清德總統報告明年度總預算案編列情形，國防預算預計破1兆元，國防部長顧立雄今天表示，國防部會依照敵情威脅、作戰需求以及整體財政能力來編列預算，會以賴總統的GDP占比3%為目標，詳細的籌編狀況，仍要由行政院來統一公布。

行政院昨天向賴清德總統報告明年度中央政府總預算案編列情形，賴總統表示，明年總預算將增加到3.6兆餘元，再創歷史新高；其中社福及國防預算預計都將破1兆元，國防預算朝GDP占比3%的目標邁進。

顧立雄表示，國防部會依照敵情威脅、作戰需求以及整體財政能力編列國防預算，也會以賴總統的GDP達3%為目標來努力。

對於詳細的籌編內容與GDP占比目標，顧立雄說相關籌編內容，目前仍須由行政院整體審議後才能定案，因此現階段不便進一步說明，還是尊重行政院統一公布。

國防部從今天起展開年度漢光42號實兵演習，不過顧立雄仍率聯參首長赴立法院針對「因應灰色地帶威脅，強化官兵精神戰力及心理韌性」進行專案報告。

顧立雄表示，立法院的監督是幫軍方做建軍備戰的工作，漢光演習也是如此，國防部對立法院的監督都予以尊重。

不過漢光演習前夕，NCC發布網路降速演習國家級警報，遭立委質疑恐怕造成民眾的疲乏和擾民，顧立雄說，有關國家警報的通知方式，主要就是希望透過多通道、多通路的傳播讓民眾能夠知道。至於通知的方式，都會有權責機關來負責。