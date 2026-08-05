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斯洛伐克前外長：提高國防開支是保護主權負責任作法

中央社／ 記者楊堯茹台北5日電

俄烏戰爭衝擊後冷戰時代歐陸國家預算編列分配，斯洛伐克前外交部長柯爾喬克指出，提高國防開支是負責任且展現領導能力的作法，強化國防就是保護國家主權，特別是俄羅斯全面入侵烏克蘭後，地緣政治情勢已發生根本性改變，安全才是最重要的。

柯爾喬克（Ivan Korčok）來台擔任「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」與談人，4日在論壇接受中央社專訪。

柯爾喬克於2020年到2022年擔任斯洛伐克外交部長，2024年曾角逐總統大位，現為反對黨進步斯洛伐克黨（Progresívne Slovensko）副主席，意識形態與政治立場上，支持提高國防預算至北大西洋公約組織（NATO）標準。

被問及提高國防預算恐排擠歐陸既有社會福利等預算，柯爾喬克直言，「沒了安全、就什麼都沒了」，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，地緣政治情勢已發生根本改變，安全才是最重要的。

柯爾喬克說，他不認為政府應該在國防開支和民生開支之間做選擇，負責任的作法就是展現領導能力，「現在強化國防，事實上就是在保護國家本質，也就是主權」。

陪同柯爾喬克訪台的斯洛伐克國會議員、經濟學者季斯衡（Stefan Kišš）也指出，與其擔心財政資源有限，政府更應專注在經濟成長，收入越高就有越多資源可供分配；進步斯洛伐克黨未來若勝選，將支持促進經濟成長的政策，這也是他與柯爾喬克此次訪台原因之一，期望能傳達跟台灣提升經濟相關合作的訊息。

柯爾喬克呼應說，國防預算與內政預算不是一種權衡（trade-off），現在就必須正視國際真實現況，且對北約、歐盟而言，增加國防開支也意味著可帶動經濟成長，並發展本土國防產業。

柯爾喬克於2024年總統大選首輪投票取得領先，但決選時敗給現任總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini），立場親俄的佩拉格利尼力推烏克蘭與俄羅斯展開和平談判；柯爾喬克因主張烏克蘭不應以放棄領土來實現和平，並支持提供武器給烏克蘭，遭政治對手形容成好戰分子。

對此，柯爾喬克指出，他在競選時深深體會到恐懼和焦慮會被操弄，尤其是利用人們的悲慘經歷來散布恐怖和焦慮；支持烏克蘭強化防衛能力，並不代表支持戰爭，但當時他卻因此被標籤成好戰，意圖將斯洛伐克推進戰爭，「這沒道理」。

柯爾喬克強調，烏克蘭人民希望自決，這在俄羅斯眼裡是無法接受的事，所以決定攻打烏克蘭，「根本天理不容」，和平並非理所當然，尤其是俄羅斯表明不接受民主烏克蘭。

柯爾喬克是首次訪台、被問及對台灣的印象時說，第一手認識到台灣人民保護自身權利，以及自決自由的決心。

柯爾喬克目前正全力準備明年國會改選，他說，若進步斯洛伐克黨重新取得國會多數，將會反轉斯洛伐克目前親俄政策，進一步支持烏克蘭；一旦和平回到烏克蘭，他希望能與台灣密切合作協助烏克蘭重建。

斯洛伐克 主權 俄羅斯

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