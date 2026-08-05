快訊

原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

漢光今展開 將演練淡江大橋阻敵

聯合報／ 記者李人岳王小萌黃仲明／連線報導

國軍漢光四十二號實兵演習今天起至十四日，共將進行十天九夜連續狀況模式，進一步強調無劇本與去中心化任務式指揮，考驗各部隊的臨機狀況處置。今年除著重驗證跨區增援和後備部隊全旅動員外，新成軍的M1A2T戰車及海軍「濱海作戰指揮部」都將參與驗證；新通車的淡江大橋也將進行阻絕演練。

根據演習想定，衡山指揮所今日清晨下達演習命令後，空軍戰機將戰備轉場實施戰力保存、海軍艦艇緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命，各地面部隊依令往戰力保存及戰術位置機動待命。隨著狀況推演，各參演部隊也將運用陸、空載具執行跨區增援部署，並在機動過程中，模擬遭敵特攻襲擾及火力攻擊等戰場狀況，檢視跨區啟動時機、兵力運動、指管接替、戰力投入與後勤維持之整體運用效能。

去年起更名的城鎮韌性演習，十日下午的中部縣市、十三日下午的北部縣市都將一併測試網路降速。

漢光 淡江大橋 演習

延伸閱讀

漢光42號實兵演習5日登場 驗證反向簡報與新戰力

漢光42號演習明登場 步兵旅換美式步槍

漢光42號實兵將登場 第四作戰區召員接受無人機訓練

漢光前夕 共軍發動「聯合戰備警巡」 17共機出海擾台

相關新聞

歷史上的今天／1958年石門水庫大壩開工 獲美援貸款

1958年8月5日，石門水庫大壩工程開工。其附屬工程中的桃園大圳新進水口及石門大橋業已竣工，時任副總統兼行政院院長陳誠在大壩工程開工及石門大橋竣工典禮中指出，美國已同意貸款2150萬美元，供建築石門水庫之用。

重重卡關 警用無人機隊 偵蒐常受限

警政署今年要求各警察機關成立無人機隊，用於刑案偵查、交通疏導、大型活動維安等任務，不過有警官透露，去年藝人林葉亭父親失蹤，台北市警、消出動三架無人機在內雙溪山區搜索，因部分區域禁、限航區及機型內建設定影響，無法深入搜索。

無人機蒐證 助辦案 更精準

每逢初夏，高雄市大樹區極具經濟價值的玉荷包荔枝進入採收期，成為宵小覬覦目標，為守護農民心血，高雄市警仁武分局今年啟動「護荔專案」，首度出動無人機執行高空巡邏，成功抓到「荔枝大盜」。無人機也曾協助偵辦「美濃大峽谷」盜採砂石案等國土保育工作。

威加公司疑混用大陸苦茶籽 檢調17路追供應鏈

威加國際公司疑進口中國大陸苦茶籽混充台灣苦茶籽，涉虛偽標記及詐欺罪嫌，台北地檢署昨協同嘉義地檢署指揮調查局，兵分十七路搜索威加公司、源春製油廠及梅山茶油生產合作社，通知負責人、採購人員等七人到案說明。

隱匿毒油 陳其邁轟無良廠商「該倒就倒」

中聯油脂致癌油案延燒，鏡週刊報導早在今年四月就有員工主動示警油品品質異常，公司卻持續出貨。高雄市長陳其邁昨天怒批中聯油脂隱匿未通報是無良廠商，可惡至極，要負起賠償責任，如果內部管理涉及包庇、隱匿，真是罪無可赦，非常惡質；福壽、福懋油、泰山等作為主要股東，當然也要負起連帶責任，對於這類廠商不用考慮任何成本，「該倒就要倒」。

府點名蔣萬安、盧秀燕「到處嫁禍」 藍再批包庇

中聯致癌油風暴未歇，總統府發言人郭雅慧昨點名台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕表示，現在最需要的是中央地方一起合作解決問題；民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜說，關鍵在於台中市政府必須主責，但台中市府到現在都沒有公開道歉，甚至刻意轉移焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。