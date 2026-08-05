漢光今展開 將演練淡江大橋阻敵

國軍漢光四十二號實兵演習今天起至十四日，共將進行十天九夜連續狀況模式，進一步強調無劇本與去中心化任務式指揮，考驗各部隊的臨機狀況處置。今年除著重驗證跨區增援和後備部隊全旅動員外，新成軍的M1A2T戰車及海軍「濱海作戰指揮部」都將參與驗證；新通車的淡江大橋也將進行阻絕演練。

根據演習想定，衡山指揮所今日清晨下達演習命令後，空軍戰機將戰備轉場實施戰力保存、海軍艦艇緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命，各地面部隊依令往戰力保存及戰術位置機動待命。隨著狀況推演，各參演部隊也將運用陸、空載具執行跨區增援部署，並在機動過程中，模擬遭敵特攻襲擾及火力攻擊等戰場狀況，檢視跨區啟動時機、兵力運動、指管接替、戰力投入與後勤維持之整體運用效能。

去年起更名的城鎮韌性演習，十日下午的中部縣市、十三日下午的北部縣市都將一併測試網路降速。