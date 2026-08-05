美眾院外委會榮譽主席麥考爾：對台軍售不受美中關係影響

賴清德總統昨天頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾「大綬景星勳章」，麥考爾表示，美國對台軍售政策絕不會受美中外交關係影響，有信心另一筆包含一四○億美元關鍵防衛軍備的方案很快會送交國會。

華爾街日報三日報導，台灣近來罕見公開美軍協訓國軍，美方也開始談論美台合作關係，此舉旨在美國總統川普的美中台相關言論引發質疑下，向中國大陸表明台美關係依然穩固。

我國防部長顧立雄日前受訪時罕見鬆口說，台美軍事合作「比各位的想像甚至還要來得多」。美國在台協會（ＡＩＴ）七月下旬也在社媒臉書公開美台海巡船艦在海上共同航行的畫面。

美國智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ）研究員石可為說，盡管外界談論華府與北京緊張緩和，但自五月北京「川習會」以來，中國對台灣的脅迫與日俱增，並未減少；川普相關言論加深台灣社會近年對美國是否可靠和可信的懷疑情緒，例如他在五月川習會後受訪時，形容對台軍售是美國與中國談判時「一個非常好的籌碼」。

石可為還說，公開美台安全合作的部分資訊，例如雙方海巡船艦聯合巡邏，可能就是試圖反駁這類論述，並恢復台灣社會對美國的信心。

賴總統昨授勳時表示，這枚勳章承載台灣人民最誠摯的敬意，也象徵台美間的深厚情誼，台灣將持續推動國防改革、強化不對稱戰力、建立無人機攻防體系，並提升全社會防衛韌性；也期待與美國深化合作，從軍事採購進一步走向共同研發、共同生產，攜手維護印太和平穩定。

麥考爾昨出席「凱達格蘭論壇：二○二六印太安全對話」發表專題演講時以中文表示，「我愛台灣」，並表示，台灣驗證民主可行，擁有美國國會最大且空前的跨黨派支持。麥考爾表示，他期待台灣能通過年度國防預算，通過無人載具特別條例至關重要，此舉不僅挹注台灣無人機產製，也重申台灣對自我防衛的決心，更是展現對美國華府的信心。他也希望美台夥伴關係能夠擴及無人機共同生產，建立台灣的蜂巢式防衛能力。

麥考爾說，美方須確保在印太區域有強健、穩定的存在，作為外委會主席，他致力強化AUKUS（澳英美三邊安全夥伴關係），此聯盟關係建立關鍵嚇阻力以確保國際規則，這讓中國國家主席習近平夜不成眠，他也希望台灣人民知道，「你們一直有美國這個堅定夥伴」。